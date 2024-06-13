Изменение тарифов ЖКХ с 1 июля
Парк 777-летия Нижнего Новгорода на Автозаводе благоустроят
Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 12-18 июля
Экспоцентр с гостиницей 5* построят возле Нижегородской ярмарки
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
28 июня 2024 12:32  [102] Более 15 тысяч вакансий представлено на Всероссийской ярмарке вакансий в Нижнем Новгороде
28 июня 2024 12:23  [104] Товарооборот Белоруссии и России составил около 3 трлн рублей
28 июня 2024 11:26  [155] "Нижэкотранс" выполнит контракт на сборку 62 электробусов
28 июня 2024 11:10  [158] Более 20 дел возбудили таможенники Приволжья с начала 2024 года 
27 июня 2024 18:11  [888] Завод "Liebherr" в Нижегородской области могут закрыть с 1 сентября
27 июня 2024 17:55  [312] "Нижэкотранс" поставит 20 трамваев на Кубань
27 июня 2024 17:05  [330] Россия достигла рекордного уровня торговли с партнерами по БРИКС
27 июня 2024 16:06  [292] Предприятие в Павлове получит 20 млн рублей на обновление станков
27 июня 2024 13:40  [359] Нижегородским социальным работникам повысят зарплаты
27 июня 2024 12:08  [300] Товарооборот России и Индии впервые превысил 23 млрд долларов
Экономика

Товарооборот Белоруссии и России составил около 3 трлн рублей

28 июня 2024 12:23  [104] Экономика

Товарооборот Белоруссии и России за первые четыре месяца 2024 года составил около 3 трлн рублей, сообщает ТАСС.

Такие данные прозвучали в ходе XI Форума регионов Белоруссии и России.

В прошлом году оборот товарами и услугами между двумя союзными государствами составил более 8 трлн рублей.

При этом отмечается, что на рост объемов торговли двух стран, повлияли, в том числе, западные санкции.  

В начале июня вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил о том, что Россия и Белоруссия к 2030 году планируют увеличить объем товарооборота на 50%.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде будет размещено генконсульство Республики Беларусь.

Также сообщалось, что Нижегородская область и Белоруссия подписали план мероприятий на 2024-2026 годы

Кроме того, сообщалось, что в Семенове прошел третий Съезд малых городов Нижегородской и Гродненской областей.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Белоруссия Сотрудничество Товарооборот
Поделиться:
Новости по теме
28 июня 2024 10:54  [149] Кстово и белорусский Полоцк стали городами-побратимами
27 июня 2024 08:51  [385] Генконсульство Республики Беларусь будет размещено в Нижнем Новгороде
18 июня 2024 07:46  [520] Евгений Люлин и Олег Дикун обсудили отношения Нижегородской области и Белоруссии
17 июня 2024 18:43  [484] Участники III съезда малых городов договорились совместно развивать сельские территории
14 июня 2024 18:54  [767] Третий Съезд малых городов Нижегородской и Гродненской областей открылся в Семенове
22 ноября 2023 16:27  [1525] Нижегородская область и Белоруссия подписали план мероприятий на 2024-2026 годы
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph