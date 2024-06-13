Товарооборот Белоруссии и России составил около 3 трлн рублей Экономика

Товарооборот Белоруссии и России за первые четыре месяца 2024 года составил около 3 трлн рублей, сообщает ТАСС.

Такие данные прозвучали в ходе XI Форума регионов Белоруссии и России.

В прошлом году оборот товарами и услугами между двумя союзными государствами составил более 8 трлн рублей.

При этом отмечается, что на рост объемов торговли двух стран, повлияли, в том числе, западные санкции.

В начале июня вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил о том, что Россия и Белоруссия к 2030 году планируют увеличить объем товарооборота на 50%.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде будет размещено генконсульство Республики Беларусь.

Также сообщалось, что Нижегородская область и Белоруссия подписали план мероприятий на 2024-2026 годы.

Кроме того, сообщалось, что в Семенове прошел третий Съезд малых городов Нижегородской и Гродненской областей.