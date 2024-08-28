Фестиваль Михалкова, посвящённый Пушкину, пройдёт в Нижегородском драмтеатре Культура и отдых

Фото: Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова

На площадке Нижегородского театра драмы им. Горького 30 сентября состоится Фестиваль одного дня Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова "Русские классики. К 225-летию А.С. Пушкина" (12+).

Как рассказали организаторы, мероприятие пройдёт в нескольких российских городах в рамках спецпроекта "Русские классики. Фестиваль одного дня". Проект реализуется с 2017 года при поддержке Минкульта РФ в рамках нацпроекта "Культура". В прошлом году он был посвящён Гоголю.

Как рассказал сам ректор Академии Никита Михалков, в этом году торжества состоятся в городах, с которыми связаны яркие страницы жизни и творчества Александра Сергеевича Пушкина: в Москве, Нижнем Новгороде, Иванове и Костроме.

В рамках фестиваля пройдут творческие мастер-классы, лекции и встречи с деятели искусств, а также биографическая выставка, посвящённая поэту.

А главным событием станет показ спектакля "Метель" по повести Пушкина из цикла "Повести покойного Ивана Петровича Белкина" в исполнении выпускников Академии.