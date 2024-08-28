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Политика

"Единая Россия" провела первый Совет первичных отделений партии

20 сентября 2024 10:09  [29] Политика

Инициативы по поддержке первичных организаций "Единой России", усилению их роли в работе партии, формированию кадрового резерва партии, развитию конкурса общественно значимых проектов первичек и их участию в избирательных кампаниях обсудили на первом Совете первичных отделений. Его провели председатель партии Дмитрий Медведев и врио секретаря Генсовета Владимир Якушев.

"С первичек все начинается. Вся работа проходит в первичных организациях. Вы есть «соль земли», «партийной земли» как минимум. И от вас очень многое зависит", - подчеркнул Дмитрий Медведев, открывая мероприятие.

Он отметил, что несмотря на то, что формированием идеологии партии занимаются высшие партийные органы, репутацию «Единой России» создают ее отделения на местах.

"Если люди видят, что наши партийные установки, наша народная программа находят воплощение в муниципалитетах, районах, регионе, значит, это правильная идеология и честная партийная позиция. И задача первичных организаций не только реализовывать большие замыслы партии, соответствующие решения президента нашей страны, но и бороться с недостатками", - сказал председатель партии.

Дмитрий Медведев напомнил, что "Единая Россия" насчитывает почти 90 тысяч первичек и 2,6 миллиона членов партии.

"Мы во главе страны находимся как правящая политическая сила. И это очень ко многому обязывает", - сказал он.

Говоря о работе идеальной первички Дмитрий Медведев подчеркнул, что ее задача - объяснить, почему правда – за "Единой Россией". Представители партии должны общаться со людьми, говорить правду и доносить свою позицию предельно честно и аргументированно, отметил Дмитрий Медведев, отвечая на предложения секретаря первички из Иванова Светланы Смирновой активизировать работу в соцсетях, проводить регулярные оффлайн- и онлайн-встречи с жителями.

"Нужно быть активными, в том числе в социальных сетях. Это веление времени. Мы должны там присутствовать. Делать это аргументированно, в некоторых случаях наступательно, но предельно откровенно и честно. С учетом того, что "Единая Россия" - правящая партия, любой человек, когда в партию приходит, рассчитывает на помощь. И партийную, и по линии государства. Об этом должна помнить идеальная первичка", - сказал Дмитрий Медведев.

Он также акцентировал внимание на том, что работа с людьми должна строиться максимально корректно и в России существует своя политическая ментальность.

"Даже внутри страны существуют разные территории с разными представлениями о том, как нужно выступать, как нужно держаться. Это все нужно учитывать. Мы - не одномерная страна, нас очень много, разные народности, разные вероучения", - сказал председатель партии.

Для обмена опытом между первичками секретарь парторганизации Сергей Кудрявцев из Тюмени предложил помимо федерального Совета первичных отделений проводить региональные. В том числе, представлять на них проекты для грантовой поддержки.

"На региональном уровне обязательно нужно встречаться. И если такой совет (первичных отделений ) создан, в нем должен присутствовать секретарь реготделения. Во многих случаях это высшее должностное лицо региона. Более того, если руководитель совета первичных отделений покажет себя, то это хорошая конкуренция. Иногда и губернатору можно что-то посоветовать и объяснить, почему та или иная позиция не является для партии правильной или не достигают цели принимаемые решения. В любом случае это будет кадровый резерв на будущее", - сказал Дмитрий Медведев.

Помимо этого, он поддержал инициативы по установлению памятного знака за членство в партии, поддержке медийной активности первичек, расширению грантовых конкурсов для реализации их общественно значимых инициатив. Отдельно он отметил шефство первичек над семьями участников СВО.

"Это наш священный долг. Мы обязаны проявить лучшие человеческие качества прежде всего на уровне первичных организаций. Кому, как не представителям первичной организации, обеспечить шефство над семьями, помощь, поддержку. Не только распределение гуманитарной помощи, хотя это, безусловно, тоже важно. Здесь, наверное, важнее просто человеческое, внимательное отношение к семьям участников СВО. К тем, кто вернулся, и к семьям тех, кто не вернулся. Каждая первичная организация из 90 тысяч воспринимает эту работу как важнейшую. По-другому и быть не может", - сказал Дмитрий Медведев.

Владимир Якушев поблагодарил секретарей первичек за их работу.

"Вы отвечаете непосредственно на те вопросы, которые волнуют людей в конкретном дворе, населенном пункте, муниципалитете. И именно к вам люди приходят со своими житейскими проблемами. В этом сила "Единой России" - эта разветвленная сеть и организованная работа первичных отделений как раз и дает возможность нам называть себя народной партией", - сказал он.

В Нижегородской области функционируют 2 143 первичных отделения партии "Единая Россия".

"Первичные отделения - это, прежде всего, работа на местах, общение с людьми, сбор наказов и решение насущных проблем для улучшения жизни на своей территории. Ни один проект, ни одна инициатива без поддержки и участия заинтересованных людей не получит должного результата. С момента образования нашей первички так сложилось, что ее основной состав - это молодежь. Остальные, глядя на них, в хорошем смысле «заражаются» их активностью, и это, несомненно, приносит свои плоды! Мы тесно сотрудничаем с молодежными организациями, учреждениями культуры, образования, ЖКХ нашего округа", - рассказал участник Совета от Нижегородской области Денис Дятлов, секретарь первичного отделения партии №52 по ул. Мира города Арзамаса.

Среди приоритетных задач первички он назвал патриотическую работу и повышение качества жизни на местных территориях.

"Постоянно организуем различные тематические мероприятия для школьников и студентов: субботники, памятные акции, квизы. Большая работа ведется по поддержке наших бойцов и помощи жителям новых и приграничных регионов. Также в зоне особого внимания - объекты благоустройства и социальной сферы. Нам всем не безразличны пространства, где мы живем, работаем, отдыхаем. Поэтому всегда активно участвуем сами и привлекаем жителей к обсуждению проектов, голосованию и контролю за исполнением работ. Первичные отделения участвуют во всех партийных процессах", - отметил Денис Дятлов.

Напомним, по предложению председателя партии Дмитрия Медведева в "Единой России" 2024 год объявлен Годом первичных отделений. Оно было озвучено на XXI Съезде партии в декабре 2023 года. 2 июля 2024 года "Единая Россия" на заседании Генсовета под председательством Дмитрия Медведева создала Совет первичных отделений партии. В него вошли представители всех 89 регионов.

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Теги:
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