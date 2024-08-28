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Общество

Берега реки Ржавка очистили от мусора в Ленинском районе 

20 сентября 2024 13:27  [118] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Экосубботник по уборке берегов реки Ржавка прошел в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает администрация Ленинского района.

Сотрудники администрации вместе с волонтерами и студентами, всего свыше 100 человек, очистили берега реки от мусора. Всего в ходе субботника было собрано 110 мешков бытового мусора.

Как сообщили в районной администрации, главная цель субботника – это объединить всех неравнодушных к экологической безопасности, а также пробудить в подрастающем поколении чувство бережного отношения к природе.

"Такая акция является и своеобразным уроком патриотического воспитания. Это отличная возможность не только сделать доброе дело, но и почувствовать единство с теми, кто заботится о своей малой родине и о нашей планете в целом. Спасибо за неравнодушие и заботу о родном районе!" – отметили в администрации Ленинского района.

Ранее сообщалось, что почти 2 тысячи кубометров мусора вывезли с нелегальных свалок в Нижегородском районе.

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Теги:
Ленинский район Субботник Экология
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