Дорогу у главной проходной ГАЗ расширят до трех полос
Народное голосование за лучших нижегородских участковых
Навигация "Метеоров" и "Валдаев" завершится в ноябре
Сбор заявок на участие в проекте "Вам решать!" на 2025 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 сентября 2024 13:09  [2] Ремонт дороги возле здания АПЗ завершился в Арзамасе
20 сентября 2024 12:47  [12] Движение транспорта у стадиона "Нижний Новгород" временно ограничат 21 сентября
20 сентября 2024 12:15  [124] Почти 2 тысячи кубометров мусора вывезли с нелегальных свалок в Нижегородском районе
20 сентября 2024 11:53  [132] МТС помогла нижегородцам избавиться за лето почти от 12 млн спам-звонков
20 сентября 2024 11:35  [179] Председатель СНТ попалась на мошенничестве на 3,7 млн рублей в Нижнем Новгороде
20 сентября 2024 09:55  [231] "ТНС энерго НН" принимает показания круглосуточно и без выходных
20 сентября 2024 08:25  [214] Более 200 помещений в Нижнем Новгороде доступны для оказания имущественной поддержки субъектам МСП
20 сентября 2024 08:11  [206] Нижегородская полиция будет контролировать власти в части ремонта дорог
20 сентября 2024 07:57  [205] ЛУКОЙЛ помогает дошкольным учреждениям
20 сентября 2024 07:28  [444] Карантин по бешенству введён в Пильнинском и Дальнеконстантиновском округах
Общество

Почти 2 тысячи кубометров мусора вывезли с нелегальных свалок в Нижегородском районе

20 сентября 2024 12:15  [124] Общество

Более 1700 куб. метров мусора вывезли с несанкционированных свалок в Нижегородском районе. Как сообщил глава администрации района Алексей Рыболовлев, работы уже завершились по улицам Бринского, Лысогорской, Костина, а также в прибрежной зоне у реки Старка.

По его словам, работы по ликвидации нелегальных свалок, выявленных как в частном секторе, так и на придомовых территориях, продолжаются. Периодически в администрацию района поступают сигналы от жителей. Затем адреса, где необходимо навести порядок включаются в план. Вся работа ведется системно.

В перспективе вывоз мусора с территорий улиц Онежской, Овражной, Композитора Касьянова, Слобода Подновье и других.

Специалисты просят нижегородцев сообщать о складировании крупногабаритных и иных отходов в администрацию Нижегородского района, а также в Нижегородский отдел административно-технической инспекции.

Ранее сообщалось, что в этом году в Нижнем Новгороде планируется ликвидировать около 120 несанкционированных свалок объемом 29 тысяч кубических метров. На данный момент с них вывезено около 15 тысяч кубических метров мусора.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нижегородский район Свалки
Поделиться:
Новости по теме
18 сентября 2024 13:21  [516] Площадь тления на городецком полигоне ТБО сократилась до 1,5 га
16 сентября 2024 13:27  [473] Мэрия Нижнего Новгорода ликвидировала нелегальную свалку в Канавине
05 сентября 2024 17:55  [762] Более 1000 кубометров мусора вывезли с незаконных свалок в Автозаводском районе
31 августа 2024 15:08  [946] Крупную свалку "Игумново-2" досрочно ликвидировали в Дзержинске
30 августа 2024 14:14  [857] Прокуратура требует взыскать с организаторов свалки в СНТ "Родник" в Нижнем Новгороде 109 млн рублей
20 августа 2024 18:36  [722] Около 120 свалок ликвидируют в Нижнем Новгороде в этом году
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph