Почти 2 тысячи кубометров мусора вывезли с нелегальных свалок в Нижегородском районе Общество

Более 1700 куб. метров мусора вывезли с несанкционированных свалок в Нижегородском районе. Как сообщил глава администрации района Алексей Рыболовлев, работы уже завершились по улицам Бринского, Лысогорской, Костина, а также в прибрежной зоне у реки Старка.

По его словам, работы по ликвидации нелегальных свалок, выявленных как в частном секторе, так и на придомовых территориях, продолжаются. Периодически в администрацию района поступают сигналы от жителей. Затем адреса, где необходимо навести порядок включаются в план. Вся работа ведется системно.

В перспективе вывоз мусора с территорий улиц Онежской, Овражной, Композитора Касьянова, Слобода Подновье и других.

Специалисты просят нижегородцев сообщать о складировании крупногабаритных и иных отходов в администрацию Нижегородского района, а также в Нижегородский отдел административно-технической инспекции.

Ранее сообщалось, что в этом году в Нижнем Новгороде планируется ликвидировать около 120 несанкционированных свалок объемом 29 тысяч кубических метров. На данный момент с них вывезено около 15 тысяч кубических метров мусора.