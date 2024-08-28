Нижегородская область окажет финансовую поддержку фильмам, снятым в регионе Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Министерство культуры Нижегородской области объявило конкурс на предоставление производителям фильмов и иных аудиовизуальных произведений субсидии из облбюджета на возмещение части затрат на проведение съемок на территории региона (рибейтов).

Согласно информации, приём заявок будет вестись до 18:00 21 октября. Вернуть можно до 80% от затрат на производство национального фильма на территории региона.

Также претендовать на получение рибейтов могут производители иных аудиовизуальных произведений, например, видеороликов продолжительностью до 10 минут.

Всего на субсидии в 2024 году выделено 20 млн рублей.

Принять участие в конкурсе могут юрлица и ИП, отнесенные к организациям кинематографии, которые приступили к производству национального фильма и иного аудиовизуального произведения на территории Нижегородской области не ранее 1 января 2023 года.

С подробной информацией, а также с пакетом документов, которые требуются для участия, можно ознакомиться на сайте министерства культуры Нижегородской области в разделе "Действующие документы", и на сайте кинокомиссии Нижегородской области.

Документы необходимо направить по адресу: 603005, Россия, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 11/7 *(ЦК "Рекорд").

Напомним, в 2023 году финансовую поддержку получили пять фильмов, снятые на территории региона.