Эксперт-мониторинг событий с 6 по 20 сентября 2024 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.



Текущие темы – "Вхождение конфликта вокруг Украины в решающую стадию", "Межрегиональный бизнес-форум “Лидеры инвестиций” в Нижнем Новгороде", "Инклюзивный проект "Лидеры безграничных возможностей".

Федеральная тема – Вхождение конфликта вокруг Украины в решающую стадию

Эксперт "Минин-центра", доцент кафедры политологии Института международных отношений и мировой истории ННГУ им. Н.И.Лобачевского, к.и.н. Сергей Кривов считает, что на протяжении последних двух недель события в ходе конфликта на Украине характеризовались рядом заметных, а во многом и противоречивых процессов как непосредственно на поле боя, так и на дипломатическом фронте.

На Курском направлении с 10 сентября российские войска начали контрнаступательные действия, освободив к настоящему времени 14 населенных пунктов, главным образом в Кореневском районе. Основной удар пришелся на направлении Любимовки с целью перерезать основную логистическую артерию в районе Зеленого Шляха, что угрожает "подвисанием" всего северо-западного фаса украинской группировки.

Фактически российская армия применила ту же тактику, что и на многих других направлениях, пытаясь, вслед за купированием продвижения неприятеля, рассечь вводом второго эшелона вражескую группировку, ударив по её логистике и локализуя в рамках отдельных очагов сопротивления. С оперативно-тактической точки зрения это предусматривает создание "клина" в Кореневском районе как раз между Судженским и Глушковским районами.

В ответ ВСУ начали наступление на направлении Глушково, по всей видимости, для попытки удара во фланг наступающим российским войскам, с возможной целью окружения или как минимум замедления их продвижения. Фактически украинская операция в приграничных районах Курской области перешла в фазу закрепления на захваченных территориях с организацией "очаговой" обороны. Подтягивание резервов со стороны ВСУ говорит о желании закрепить свои позиции на этом направлении.

Однако в стратегическом плане ВСУ все больше втягиваются в удержание "курского плацдарма" (на самом деле – "коренево-судженского"), который по большому счёту не оказывает принципиального влияния на общий ход событий вооруженного конфликта. Основные события происходят на Донбассе. На Покровском направлении, после взятия на этой неделе города Украинска, российские войска, по сути, решают две задачи: расширяют плацдарм для начала штурма Покровской агломерации, включая сам Покровск и Селидово, а во вторых, продолжают спрямлять линию фронта южнее Красногоровки выдавливая противника из образовавшихся "карманов".

Скорее всего, до начала сезона дождей российская армия стремится создать максимально неудобную конфигурацию линии фронта для противника, существенно затруднив его снабжение в период распутицы по проселочным дорогам. Так, снабжение гарнизона Угледара сегодня держится на одной единственной дороге с твердым покрытием со стороны Курахово, к которой российские части уже подошли на 4-5 км, то есть на дальность прямого выстрела.

Говоря о ближайших прогнозах, до конца осени, скорее всего, нас ожидает активизация штурмовых действий в отношении сразу трёх укрепленных районов: Селидово-Покровск, Торецк и Часов Яр. Помимо всего прочего, это создаст беспрецедентную по меркам всей специальной военной операции нагрузку на ресурсную базу ВСУ. Без оставления плацдарма в Курской области украинское командование, скорее всего, вынуждено будет пожертвовать угледарским, а возможно и кураховским укрепрайонами.

На дипломатическом фронте ситуация ознаменовалась активизацией разговоров об ударах западным дальнобойным оружием по "российской территории". Хотя СВО продолжается на территориях, ставших официально частью РФ, и по которым уже давно практикуются удары западными ракетами как наземного, так и воздушного базирования, в общественном дискурсе до сих пор актуализируются концепты: "довоенная территория РФ", "каноническая территория РФ" и так далее. Рискнем предположить, что наряду с чисто военными аспектами, здесь есть и существенная часть информационно-психологической войны в отношении нас, нацеленная на наше восприятие новых субъектов федерации как неотъемлемой части России.

На фоне этого 12 сентября Путин в интервью российскому телевидению заявил, что в таком случае это "будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией". Хотя со времен Холодной войны косвенное участие в прокси-конфликтах сверхдержав никогда не считалось casus belli, а, например, вовлеченность советских и американских военных специалистов в события во Вьетнаме и Афганистане не привела к прямому столкновению ядерных держав, такой хрупкий баланс был скорее результатом неких неформальных правил или по сути субъективной трактовки со стороны каждого государства о своих "красных линиях".

Однако нынешний конфликт как раз связан с неоднократными нарушениями многих негласных правил войны, включая расстрелы пленных, удары по Белгороду во время предновогоднего скопления мирных людей и т.д. Не следует забывать и о технической стороне дела, существенно изменившейся со времен Холодной войны. Когда Украина отправляет свои БПЛА в сторону российского НПЗ, то для этого достаточно координат доступных на любой Google-карте. Однако применение современного высокоточного вооружения невозможно без программного обеспечения и сопровождения со стороны государства его происхождения, а также без определения координат и разведки цели со спутника, то есть без возможностей, которых у Украины нет по определению. Вот почему в свое время Германия поспешила заявить об отказе от передачи ракет Taurus.

Очевидно, что слова Путина на Западе и на Украине восприняли как угрозу применением ядерного оружия, однако в интервью говорится лишь о рисках ядерной конфронтации, но нет указания на даже готовность России его применить. Каков может быть российский ответ, прогнозировать достаточно сложно. В медиа неоднократно указывалось на возможность зеркальной передачи российских вооружений другим акторам, включая хуситов. Не следует исключать и нанесение разовых конвенциональных ударов по задействованной инфраструктуре, включая и западную. Речь идет о БПЛА, спутниках, а возможно даже и о аэродромах, складах, логистических узлах и так далее. В этом случае уже Запад столкнется с проблемой трактовки своих "красных линий" и интерпретации casus belli применительно, например к сбитию своего БПЛА над Черным морем или украинского самолета в своем воздушном пространстве. Однако рискнем предположить, что тема находится не столько в военной, сколько в информационной и политической плоскостях.

Поскольку западные лидеры не дали такого официального разрешения, Зеленский в ходе визита на Генеральную Ассамблею ООН 23 сентября представит свой "план победы". По словам самого президента Украины он включает 4 основных пункта плюс один дополнительный "после победы". Это список из 30-150 целей на территории РФ для нанесения ударов дальнобойным западным оружием, предоставление дополнительного вооружения для проведения контрнаступления, обязательство ПВО НАТО сбивать российские ракеты и БПЛА над западной Украиной для перемещения собственно украинских ПВО ближе к линии фронта. Кроме того, это ужесточение санкций против союзников РФ и тех, кто помогает обходить санкции и как подчеркивается, создание ужасных условий для россиян. Последний пятый пункт предусматривает систему послевоенных гарантий для Украины.

Насколько это реалистичный план и дадут ли разрешение Зеленскому на такие действия? Согласно его заявлениям, он встретится с Байденом, Харрис и Трампом. Оба действующих кандидата в президенты, скорее всего, будут избегать прямого ответа. Трамп использует "тему эскалации" как проверенный козырь в критике внешней политики демократов, а Харрис в настоящее время представляет интересы целого конгломерата внутри американской политической элиты, что затрудняет ею принятие такого рода крайних решений. Что касается Байдена, то как политик "старой школы" он может дать половинчатое разрешение на удары, с массой оговорок и ограничений.

Одновременно в журнале Bild прошла публикация, что Украина готова на "заморозку на отдельных участках фронта", что сразу же вызвало негативную реакцию Офиса президента Украины. Однако в "плане победы Зеленского" действительно есть идея "заморозки". Она предполагается после нанесения чувствительных ударов по военной инфраструктуре на европейской части России и удачного украинского контрнаступления. После этого, по мысли его авторов, Россия вынуждена будет пойти на замораживание конфликта, после чего Украина получает гарантии безопасности от Запада.

Очевидно, что само по себе разрешение наносить удар вглубь территории России, даже если оно будет получено, не является панацеей. Оно вызовет непродолжительный негативный политико-психологический эффект. ВКС РФ имеют возможность отодвигать места базирования самолетов за пределы зоны досягаемость такого вооружения. Не следует сбрасывать со счетов и лучшее качество и количество средств ПВО у России, а также опыт перехвата Storm Shadow/SCULP и ATACMS в ходе атак по Крымскому полуострову и Донбассу.

Так для чего Украине необходимо именно формальное одобрение Запада? Представляется, что в этой истории есть и несколько иной смысл. Учитывая ухудшение с каждым днем ситуации на Донбассе, в Киеве подозревают, что Запад психологически готов к "сделке с Путиным". В этой ситуации для украинского руководства самым страшным может стать то, что договорятся "за спиной". До сих пор Западу удавалось оставаться условно нейтральной стороной этого конфликта с определенной свободой действий, включая гипотетическую функцию медиатора конфликта. Однако санкционированное же нанесение ударов западными ракетами, пусть и не так эффективно, тем не менее, с высокой степенью вероятности поставит РФ и Запад в условия прямой конфронтации и скорее всего, исключит возможность заключения какого-либо соглашения без Украины.

В подтверждении этого можно сказать о словах министра иностранных дел Сикорского, который на Крымской платформе выступил с неожиданным заявлением, согласно которому вопрос Крыма, возможно, придется заморозить на 20 лет, а потом провести новый "справедливый" референдум. Очевидно, что слова можно рассматривать как сказанные после скандала на встрече с Зеленским. Однако в этой связи следует заметить, что о самом "скандале" известно лишь со слов. При этом информация о закрытой встрече достаточно высокого уровня быстро просочилась в прессу, а возможно и была сознательно вброшена.

Наконец, между польскими и украинскими официальными лицами и ранее были острые дебаты, применительно к волынским событиям. Достаточно вспомнить недавний скандал с Дмитрием Кулебой, тогда ещё украинским министром иностранных дел. Однако ни к чему подобному это не приводило.

Примечательно, что слова Сикорского это первое заявления официального представителя западного государства, члена ЕС и НАТО о признании за Россией интересов по Крыму. В этом плане заявление даже идет дальше всех планов мирного урегулирования, включая широко цитируемый бразильско-китайский и условный "план Шольца", которые ориентированы именно на заморозку конфликта. Здесь впервые поставлен вопрос об урегулировании статуса отдельной территории. Фактически впервые поставлен под сомнение "мирный план Зеленского" образца осени 2022 г., предусматривающий безусловный украинский суверенитет над всеми территориями в границах 1991 года.

Фактически сегодня речь идет о вхождении российско-украинского конфликта в завершающую стадию. Стороны спешат, чтобы не остаться в стороне от текущего процесса.

Региональная тема – Межрегиональный бизнес-форум “Лидеры инвестиций” в Нижнем Новгороде

Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХиГС, д.филос.н. Андрей Дахин отмечает, что 17 сентября в Нижнем Новгороде проходил Второй межрегиональный бизнес-форум "Лидеры инвестиций", в котором приняли участие более 1000 представителей бизнес-сообщества из разных регионов России. Спикеры обсудили методы формирования благоприятной инвестиционной среды на примере Нижегородской области, меры поддержки инвесторов, развитие технологической и инженерной базы, привлечение иностранных инвестиций в российскую экономику.

Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Тюпышев в формате дистанционного участия высказался о значимости экономики предложения, в которой ключевой акцент делается на инвестиции, в том числе на рост частных инвестиций. О важности открытого диалога, направленного на решение проблем, на поиск новых путей развития сказал во время вручения премий Форума губернатор Глеб Никитин. Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян сообщил, что прошлый год ознаменовался рекордными показателями в экономике региона, в этом году Нижегородская область поднялась на вторую строчку Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.

Действительно, в 2017 года область не входила даже в топ-20 этого рейтинга, в 2020 году она появилась на 18 месте, а теперь – на втором (после Москвы, разделяя это место с Республикой Татарстан). Мы на вершине рейтинга, но как это отражается на жизни нижегородцев?

Пафосность "премиальной" атмосферы мероприятия создаёт своеобразный "глюк" забвения о том, что сами по себе инвестиции и прибыли отдельных предприятий публичного значения для населения области не имеют: конечно предприятия развиваются и богатеют за счёт привлечения инвестиций, понятно, что это хорошо для хозяев-бизнесменов, для работников их предприятий. Понятно, что это улучшает общие показатели. А почему это значимо для основной массы населения нашей области?

Может быть рост инвестиций позволил дать существенную региональную прибавку к пенсиям? Или он позволил ввести солидную региональную прибавку к стипендиям студентов или аспирантов наших вузов? Есть ли какая-то связь между ростом инвестиционного рейтинга и премий инвестиционного лидерства с демографической ситуацией в регионе? Последний вопрос – из числа жизненно важных и из числа тех, в свете которых общество хочет видеть социальную пользу от роста прибылей, заработков, инвестиций у предпринимателей.

Получается, что присутствие на вершине рейтинга инвестиционного климата – это ещё не абсолютный "фактор", который способен вкладываться в решение общезначимых для большинства населения региона социальных задач. Конечно инвестиции имеют ключевое значение, но необходимо искать в экономике и другие силы, которые способны двигать решения этого общественно-социального формата, причём двигать их уже при жизни нынешнего поколения нижегородцев.

Региональная тема – Инклюзивный проект "Лидеры безграничных возможностей" демонстрирует высокий уровень развития кадровой политики в Нижегородской области

Эксперт "Минин-центра", директор научно-образовательного центра востоковедения, доцент кафедры международной журналистики НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, к.ист.н. Эрадж Боев считает, что проект "Лидеры безграничных возможностей" соответствует задачам, определенным Концепцией формирования среды для развития рынка труда Нижегородской области, утвержденной региональным правительством в декабре 2023 года после широкого обсуждения с представителями образовательных организаций всех уровней, общественных организаций и ведущих предприятий. С целью реализации положений Концепции в регионе был создан Координационный центр, курирующий вопросы региональной кадровой стратегии.

Вовлечение в активную трудовую деятельность граждан с ограниченными возможностями здоровья с целью расширения кадрового потенциала является одной из приоритетных задач кадровой политики в регионе. Еще в октябре 2023 года на площадке Нижегородского центра занятости населения начал свою работу Инклюзивный офис трудоустройства людей с инвалидностью. В нем осуществляются сопровождение граждан с ограниченными возможностями здоровья при подготовке к трудоустройству, при выборе подходящей работы, а также консультирование работодателей по вопросам приема на работу людей с инвалидностью.

Эффективность кадровой стратегии Нижегородской области обеспечивается следующими факторами. Во-первых, это институциональная система, в которую помимо органов исполнительной власти регионального уровня входят общественно-консультативные структуры, Корпоративный университет правительства Нижегородской области, Областное кадровое агентство, учреждения образования и стратегические предприятия региона.

Во-вторых, это использование имеющегося в регионе собственного опыта решения кадровых проблем. В-третьих, важным фактором является инновационный подход руководства Нижегородской области в реализации кадровой политики.

В настоящее время в Нижегородской области происходит реализация различных проектов в сфере кадровой политики и профориентации. Среди них можно отметить онлайн-платформу "Старт карьеры: Нижний Новгород", созданную для помощи школьникам, студентам и выпускникам в выборе профессии. Также в регионе успешно осуществляется реализация федерального проекта "Профессионалитет", направленного на синхронизацию системы подготовки кадров среднего звена в образовательных организациях с запросами рынка в конкретных отраслях.

В 2023 году в регионе состоялся запуск образовательных проектов "Школа работодателя" и "Наставничество" для руководителей кадровых служб стратегических предприятий. Наконец, на площадке КУПНО с 2021 года осуществляется проект "Команда 52", нацеленный на создание базы перспективных управленческих кадров.

Важно отметить, что проект "Лидеры безграничных возможностей" совместно разработан Круглогодичным молодежным образовательным центром "КУПНО. СТАРТ" и АНО "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области". Центр компетенций "КУПНО.СТАРТ", созданный на площадке Корпоративного университета Правительства Нижегородской области, уже показал свою эффективность при реализации различных проектов в кадровой сфере, а сам КУПНО на федеральном уровне является беспрецедентной и эффективной управленческой практикой в сфере подготовки кадров.