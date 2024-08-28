Более 1000 представителей бизнеса посетили форум "Лидеры инвестиций" в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Второй межрегиональный бизнес-форум "Лидеры инвестиций" прошёл 17 сентября на Нижегородской ярмарке. В деловой программе форума приняли участие более тысячи представителей бизнес-сообщества из разных регионов России. Об этом сообщили организаторы.

В рамках программы состоялось четыре сессии, на которых участники обсудили вопросы промышленной кооперации, кадровую политику, логистику и экологические особенности ведения промышленной деятельности.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что форум "Лидеры инвестиций" является эффективной площадкой для взаимодействия.

"Предпринимателям очень важен открытый и предметный диалог, направленный как на решение каких-то проблем, так и на поиск новых путей развития. Мы видим серьезный интерес к форуму и премии, вовлеченность предпринимательского сообщества в обсуждаемые темы", - сказал глава региона.

Пленарная дискуссия форума была посвящена новым рубежам экономики России и конкуренции за инвесторов, которая сейчас развернулась между регионами. В мероприятии в режиме ВКС принял участие замминистра экономического развития РФ Дмитрий Тюпышев. Он отметил, что проактивная позиция региональных команд подчас служит залогом инвестиционной привлекательности субъекта РФ.

"Чтобы сохранить четвертое место в мире по ВВП по паритету покупательной способности, мы должны выйти именно на устойчивые темпы роста. И в этом - задача национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Её основа - в первую очередь, экономика предложения, которая должна обеспечивать удовлетворение растущего внутреннего спроса. Ключевой акцент делается на инвестиции, в том числе на рост частных инвестиций", - указал Дмитрий Тюпышев.

Спикеры обсудили методы формирования благоприятной инвестиционной среды на примере Нижегородской области, меры поддержки инвесторов в условиях увеличенных процентных ставок по кредитам, развитие технологической и инженерной базы, привлечение иностранных инвестиций в российскую экономику.

Также в рамках форума семь компаний получили свидетельства о наделении статусом резидента особой экономической зоны "Кулибин": АО "РГ-Центр" (производственно-технический комплекс для обращения с химическими источниками тока), ООО "Вертекс ЭкоРешения" (производство бытовой химии и гигиенической продукции), ООО "НФ-ГРУПП" (производство декоративных мебельных термопластичных плёнок ПВХ), ООО "Инвест Тяжёлое Машиностроение" (производство теплообменных аппаратов и металлообрабатывающего оборудования), ООО "ДЗМКИ Групп" (производство металлоконструкций), ООО "Завод ёмкостного и газораспределительного оборудования" (производство ресиверов для сжатого воздуха и инертных газов), ООО "Гринлайн" (производство картонной тары для яиц).

Напомним, организаторами форума "Лидеры инвестиций" являются правительство Нижегородской области, а также региональные Минэк иКорпорация развития.