Коллекцию оружия главы Земского собрания Городецкого района отправили на экспертизу

Хранившееся у председателя Земского собрания Городецкого округа в Нижегородской области Николая Полякова оружие отправили на экспертизу. Об этом сообщается на сайте сайту pravda-nn.ru.
По данным ряда СМИ, у Николая Полякова полиция нашла арсенал оружия и его якобы подозревают в нарушении правил хранения.
Однако источник в правоохранительных органах сообщил, что Николай Поляков сам позвонил в Росгвардию, чтобы продлить разрешение на его хранение. Теперь оружие должны осмотреть специалисты.
Ранее Николай Поляков сообщал, что в его коллекции насчитывается более 150 экспонатов.
"Когда я увлекся охотой, у меня появился интерес к оружию, холодному и стрелковому. Стал собирать его, поначалу в основном ножи. Однако сейчас в моей коллекции есть дуэльные пистолеты, ружья, холодное оружие. Причем самому древнему предмету почти 4000 лет как российского производства, так и иностранного",- рассказывал Поляков.
Кроме того, Николай Поляков собрал коллекции монет, самоваров и других предметов.
Напомним, ФСБ обнаружила в Нижегородской области подпольное производство оружия.
СПРАВКА:
Николай Поляков в 1996 – 2012 годах был руководителем Государственной налоговой инспекции по Нижегородской области, а затем возглавлял Управление Федеральной налоговой службы по Нижегородской области.
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