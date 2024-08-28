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Происшествия

Коллекцию оружия главы Земского собрания Городецкого района отправили на экспертизу

20 сентября 2024 16:49  [122] Происшествия

Хранившееся у председателя Земского собрания Городецкого округа в Нижегородской области Николая Полякова оружие отправили на экспертизу. Об этом сообщается на сайте сайту pravda-nn.ru.

По данным ряда СМИ, у Николая Полякова полиция нашла арсенал оружия и его якобы подозревают в нарушении правил хранения.

Однако источник в правоохранительных органах сообщил, что Николай Поляков сам позвонил в Росгвардию, чтобы продлить разрешение на его хранение. Теперь оружие должны осмотреть специалисты.

Ранее Николай Поляков сообщал, что в его коллекции насчитывается более 150 экспонатов.

"Когда я увлекся охотой, у меня появился интерес к оружию, холодному и стрелковому. Стал собирать его, поначалу в основном ножи. Однако сейчас в моей коллекции есть дуэльные пистолеты, ружья, холодное оружие. Причем самому древнему предмету почти 4000 лет как российского производства, так и иностранного",- рассказывал Поляков.

Кроме того, Николай Поляков собрал коллекции монет, самоваров и других предметов.

Напомним, ФСБ обнаружила в Нижегородской области подпольное производство оружия.

СПРАВКА:

Николай Поляков в 1996 – 2012 годах был руководителем Государственной налоговой инспекции по Нижегородской области, а затем возглавлял Управление Федеральной налоговой службы по Нижегородской области.

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Теги:
Городецкий район Оружие
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