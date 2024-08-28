Нижегородцам вручили награды в рамках празднования Всемирного дня донора костного мозга Общество

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

Сорока нижегородцам вручили государственные и ведомственные награды в рамках празднования Всемирного дня донора костного мозга. Как сообщает пресс-служба РИК НРО "Единая Россия" , мероприятие состоялось в Штабе общественной поддержки "Единой России".

Как уточнили в Нижегородском областном центра крови им. Н.Я. Климовой, этот праздник еще довольно молодой – он стал отмечаться повсеместно с 2015 года и призван обратить внимание на нехватку доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

Именно с этой целью в преддверии праздника, 20 сентября, на базе Штаба общественной поддержки партии состоялась выездная донорская акция для пополнения генетического разнообразия Федерального регистра доноров костного мозга, оператором которого является ФМБА России.

В акции приняли участие более 50 человек. Каждый из них сдал образец крови для помощи онкогематологическим пациентам со всей страны, включая нижегородскую онкологическую клинику.

Также в Штабе состоялась церемония награждения нижегородцев, внесших значительный личный вклад в развитие донорского движения и деятельности службы крови. Медали "За содействие донорскому движению» и благодарственные письма нижегородцам вручал исполняющий обязанности директора Приволжского окружного медицинского центра ФМБА России Михаил Хазов.

Среди награжденных - заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции "Единой России" Алексей Антонов. При его поддержке и личном участии организуют донорские акции, нижегородские парламентарии, а также многие молодые госслужащие участвуют в донорском движении на регулярной основе.

Еще почти два десятка жителей региона – реальные доноры, которые получили награду за успешно совершенные процедуры трансплантаций клеток в клинике "НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М.Горбачевой" в Санкт-Петербурге в период с 2018 по 2023 годы.

"Ведомственной наградой стали отмечаться наши соотечественники с 2010 года и столь массовое вручение проходит в регионе впервые", - отметил Михаил Хазов.

Кроме этого, 16-ти жителям Нижнего Новгорода, Ворсмы, Павлово, Дзержинска и Ветлуги исполняющий обязанности главного врача Нижегородского областного центра крови им. Н.Я. Климовой Сергей Абрамов вручил нагрудные знаки "Почетный донор России".

Они служат выражением признания государства благородного вклада гражданина при совершении донаций цельной крови не менее 40 раз, плазмы не менее 60 раз или при смешанном виде донаций в определенной пропорции. Ежегодно, эту награду получают до 1-ой тысячи жителей Нижегородской области. Всего же, в регионе сейчас насчитывается более 28,8 тысяч почетных доноров.

Также Сергей Абрамов напомнил, что на официальном сайте Нижегородской службы крови ноцк.рф размещена подробная информация о том, как стать участником донорского движения в Нижегородской области: сдать кровь, ее компоненты или вступить в Регистр.

"С сентября 2022 года на базе НОЦК функционирует Рекрутинговый центр. Мы ведем разъяснительную, популяризирующую деятельность, в которой донорство выступает как социально-важная миссия и часть жизни здорового человека, а также, естественно, прием доноров. В том числе, важный пример всем жителям подал глава региона Глеб Никитин, когда в рамках волонтерской акции, проводимой Фондом "НОНЦ" в марте 2020 года, сдал образец крови на типирование. Поэтому приглашаем наших жителей в возрасте от 18 до 45 лет последовать примеру Губернатора Нижегородской области и вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга для увеличения возможности спасения тяжелобольных людей", - резюмировал он.

Всего же с начала 2024 года от региона в типирующую лабораторию уже было направлено более 700 образцов крови. Служба крови выражает благодарность жителям города и области за чуткость, неравнодушие и желание помогать спасать жизни.

Напомним, региональное отделение "Единой России" плодотворно сотрудничает с Нижегородским областным центром крови им. Н.Я. Климовой. Активисты проводят совместные мероприятия, ведут разъяснительную работу среди молодежи, организуют, а также сами принимают участие в донорских акциях.