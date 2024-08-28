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Политика

"Т Плюс" представила женский образ в энергетике на Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге

20 сентября 2024 17:02  [109] Политика

Заместитель генерального директора "Т Плюс" ‒ управляющий директор "ЭнергосбыТ Плюс" Юлия Чернявская и директор по управлению персоналом и организационному развитию "Т Плюс" Ольга Литвинова приняли участие в четвёртом Евразийском женском форуме, который прошёл в Санкт-Петербурге с 18 по 20 сентября 2024 года.

Представители "Т Плюс" выступили в двух тематических сессиях: "Роль женщин в развитии топливно-энергетического комплекса" и "Женщины в производственных отраслях: ответы на долгосрочные вызовы в современных реалиях". Спикеры рассказали об увеличивающейся роли женщин в сфере электроэнергетики и теплоснабжения в России.

Сегодня в "Т Плюс" работает более 17,5 тысяч женщин, это 40% всего коллектива группы. Среди них есть сотрудницы, которые успешно осваивают такие производственные специальности, как крановщик, машинист, электромонтёр, диспетчер, слесарь, сварщик.

"В нашей компании немало примеров, когда женщины в карьерном росте достигают больших высот, становятся руководителями филиалов. Этому активно способствуют программы обучения и повышения квалификации для сотрудников. В компании много возможностей для карьерного роста через открытые конкурсы вакансий, систему "социального лифта". И эти возможности одинаково доступны как мужчинам, так и женщинам", ‒ отметила заместитель генерального директора "Т Плюс" ‒ управляющий директор "ЭнергосбыТ Плюс" Юлия Чернявская.

Директор по управлению персоналом и организационному развитию Ольга Литвинова в своём выступлении подчеркнула: "Группа "Т Плюс" ведёт активную работу по привлечению молодых специалистов с учреждениями высшего и средне-профессионального образования, в которых проводятся мероприятия по популяризации производственных профессий. Также мы выстраиваем коммуникации с сотрудницами компании через социальные медиа, провели в этом году первый женский форум, выбрали и наградили успешных женщин. В развитии женской повестки мы видим потенциал по преодолению дефицита рынка труда по мужским профессиям и относимся к найму без стереотипов. Благодаря этому можно сделать бизнес более эффективным и устойчивым, решить вопросы кадрового дефицита и развивать тему женской самореализации и карьерных возможностей".

В рамках форума "Т Плюс" получила благодарность Министерства энергетики Российской Федерации за медиапроект "НеЖенское дело", который компания реализует уже второй год. Он рассказывает о женщинах разных профессий в ТЭК.

В августе текущего года "Т Плюс" провела первый женский форум, который собрал представительниц группы из 16 регионов страны. Участницы поделились своими предложениями по развитию женского сообщества в энергетике. Среди них – популяризация профессий теплоэнергетической сферы для женщин, профессиональная переподготовка и перепрофилирование, поддержка сотрудниц на всех этапах профессиональной деятельности.

Среди спикеров форума были статс-секретарь – заместитель Минэнерго России Анастасия Бондаренко, министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович, представительницы крупных компаний топливно-энергетического комплекса России и других стран. В рамках главной темы Форума – "Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество" ‒ участники обсудили наиболее актуальные вопросы современной повестки для женщин-лидеров.

СПРАВКА:

Евразийский женский форум ‒ это авторитетная международная площадка для диалога женщин-лидеров со всех континентов и выработки совместных решений по актуальным вопросам международного сотрудничества, устойчивого экономического развития, освоения новых технологий, обеспечения здорового образа жизни и экологической безопасности, а также продвижения социальных благотворительных проектов. Организаторами выступают Совет Федерации РФ и Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ. Оператором является Фонд "Росконгресс". Участниками форума стали женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, деловых кругов, бизнеса, научного сообщества, общественных организаций и благотворительных проектов, авторитетные деятели международного женского движения из многих стран мира.

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Теги:
Международное сотрудничество Т Плюс Форум
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