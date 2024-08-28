Евразийский женский форум открылся в Санкт-Петербурге Политика

Фото: Росконгресс

Евразийский женский форум открылся в Санкт-Петербурге 18 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

Этим летом Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления получила официальный статус единой организации, представляющей интересы муниципалитетов на всех уровнях власти и в международных отношениях.

По решению президента России Владимира Путина ВАРМСУ распространяет накопленный в нашей стране опыт местного самоуправления коллегам из БРИКС и других дружественных стран, что открывает новые горизонты развития территорий и повышения качества жизни граждан.

Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева провела сессию с участием женщин-мэров.

Представители муниципалитетов и организаций России, Беларуси, Таджикистана и Ирана обсудили важность создания благоустроенных и безопасных территорий для жителей своих городов.

"Стороны поделились успешными практиками и подходами, направленными на улучшение жизни жителей и развитие инфраструктуры. Участницы отметили значимость созидательной роли женщины в формировании справедливых и добрососедских отношений между государствами",- говорится в сообщении.

Напомним, Нижний Новгород стал одной из основных площадок проведения мероприятий БРИКС в этом году. В июне столица Приволжья принимала саммит министров иностранных дел объединения и Международный турнир по скейтбордингу BRICS Skate Cup by Grand Skate Tour, а в августе - встречу министров промышленности стран БРИКС