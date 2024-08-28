Навигация "Метеоров" и "Валдаев" завершится в ноябре
Дорогу у главной проходной ГАЗ расширят до трех полос
Сбор заявок на участие в проекте "Вам решать!" на 2025 год
Народное голосование за лучших нижегородских участковых
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
18 сентября 2024 17:57  [59] Евразийский женский форум открылся в Санкт-Петербурге
18 сентября 2024 13:50  [176] Заседание Рабочей группы БРИКС по ИКТ и ВВС пройдёт в Нижнем Новгороде
17 сентября 2024 12:47  [194] Численность армии в России будет увеличена
16 сентября 2024 18:02  [535] Гендиректором "Ситиматик Чувашия" назначен глава "Ситиматик - НН" Алексей Степанов
13 сентября 2024 13:29  [963] "Единая Россия" определила кандидатуру Евгения Чинцова для выдвижения на пост председателя Думы Нижнего Новгорода
13 сентября 2024 12:15  [695] Евгений Чинцов: "Выборы — это всегда взгляд в будущее, и в этом будущем я нацелен на активную депутатскую работу"
13 сентября 2024 11:08  [735] Паспорта нацпроектов одобрили на заседании комиссии под председательством Дмитрия Чернышенко
11 сентября 2024 15:38  [550] Глеб Никитин вошел в топ-15 медиарейтинга глав регионов РФ в августе
11 сентября 2024 10:22  [765] Нижегородский губернатор Глеб Никитин вошел в состав двух комиссий Госсовета РФ
10 сентября 2024 15:45  [624] "Единая Россия" с большим отрывом победила в ЕДГ-2024
Политика

Евразийский женский форум открылся в Санкт-Петербурге

18 сентября 2024 17:57  [59] Политика

Фото: Росконгресс

Евразийский женский форум открылся в Санкт-Петербурге 18 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

Этим летом Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления получила официальный статус единой организации, представляющей интересы муниципалитетов на всех уровнях власти и в международных отношениях.

По решению президента России Владимира Путина ВАРМСУ распространяет накопленный в нашей стране опыт местного самоуправления коллегам из БРИКС и других дружественных стран, что открывает новые горизонты развития территорий и повышения качества жизни граждан.

Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева провела сессию с участием женщин-мэров.
Представители муниципалитетов и организаций России, Беларуси, Таджикистана и Ирана обсудили важность создания благоустроенных и безопасных территорий для жителей своих городов.

"Стороны поделились успешными практиками и подходами, направленными на улучшение жизни жителей и развитие инфраструктуры. Участницы отметили значимость созидательной роли женщины в формировании справедливых и добрососедских отношений между государствами",- говорится в сообщении.

Напомним, Нижний Новгород стал одной из основных площадок проведения мероприятий БРИКС в этом году. В июне столица Приволжья принимала саммит министров иностранных дел объединения и Международный турнир по скейтбордингу BRICS Skate Cup by Grand Skate Tour, а в августе - встречу министров промышленности стран БРИКС

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Международное сотрудничество муниципалитет
Поделиться:
Новости по теме
18 сентября 2024 13:50  [176] Заседание Рабочей группы БРИКС по ИКТ и ВВС пройдёт в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph