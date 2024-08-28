Городской конкурс молодёжных проектов "Молодой Нижний"
Лауреаты премии "Лидеры инвестиций" 2024 года
Навигация "Метеоров" и "Валдаев" завершится в ноябре
Народное голосование за лучших нижегородских участковых
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
20 сентября 2024 17:50  [44] Китайской делегации представили инвестиционный потенциал Нижегородской области
20 сентября 2024 16:51  [104] Прием заявок на Всероссийский конкурс рационализаторства продлили до 18 октября
20 сентября 2024 15:58  [117] Нижегородские научные коллективы смогут гранты в 20 млн рублей на проекты в станкостроении
20 сентября 2024 07:44  [256] Товарооборот России и ЕС в июле вырос впервые с ноября 2023 года
19 сентября 2024 16:15  [395] "Лучший HR-проект" представили в рамках форума "Лидеры инвестиций"
19 сентября 2024 13:57  [406] Доходы и расходы бюджета Нижнего Новгорода 2024 года будут увеличены на 1,5 млрд рублей
18 сентября 2024 15:32  [409] ВТБ увеличил портфель средств розничных клиентов на треть
18 сентября 2024 15:08  [450] Нижегородским производителям беспилотников снизят налоги
18 сентября 2024 13:35  [468] Госдума приняла расширение оснований применения инвестиционного налогового вычета
18 сентября 2024 12:41  [450] Прием заявок на конкурс "Лучший специалист в сфере закупок" стартовал в Нижегородской области
Экономика

Китайской делегации представили инвестиционный потенциал Нижегородской области

20 сентября 2024 17:50  [44] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижний Новгород для знакомства с инвестиционным потенциалом Нижегородской области прибыла  китайская делегация из Сюйчжоу провинции Цзянсу во главе с секретарем по иностранным делам Торговой палаты Сюйчжоу Цао Чэнь.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, рабочую встречу с делегацией провели представители министерства международных и межрегиональных связей Нижегородской области, министерства промышленности, торговли и предпринимательства региона, центра поддержки экспорта АНО "Корпорация развития промышленности и предпринимательства Нижегородской области" и Торгово-промышленной палаты области.

На встрече обсуждались ключевые направления развития сотрудничества региона с г. Сюйчжоу, такие как промышленность, экология и инновации.

Министр международных и межрегиональных связей региона Ольга Гусева отметила, что опыт Сюйчжоу в сфере машиностроения, "зеленой" энергетики и цифровых технологий интересен Нижегородской области. Кроме того, по словам Ольги Гусевой, совместные проекты позволят создать современные производства, повысить эффективность и конкурентоспособность нижегородских предприятий и открыть новые горизонты для развития и процветания как для Нижегородской области, так и для Сюйчжоу.

По данным регионального Минпромторга, по итогам первого полугодия Китай занимает первое место по объемам совокупного и несырьевого неэнергетического экспорта региона. Основные экспортируемые товары – изделия из черных металлов, электрические машины и оборудование, средства наземного транспорта, жиры и масла, бумага.

В свою очередь Цао Чэнь подтвердил важность укрепления взаимодействия между Нижегородской областью и Китаем путем создания новых возможностей для взаимовыгодного развития. В особенности китайская сторона заинтересована в кооперации предприятий. 

Как сообщили в министерстве международных и межрегиональных связей региона, Нижегородская область успешно развивает партнерство с КНР и является единственным субъектом федерации в ПФО, который установил сотрудничество со всеми китайскими регионами в формате "Волга-Янцзы". Регионами-партнерами Нижегородской области уже являются шесть китайских провинций "Волга-Янцзы": Аньхой, Сычуань, Хубэй, Хунань, Цзянси и город центрального подчинения Чунцин. У нижегородских муниципалитетов 11 побратимов в Китае, шесть из которых – у Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что товарооборот России и ЕС в июле вырос впервые с ноября 2023 года.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Инвестиции Международное сотрудничество
Поделиться:
Новости по теме
20 сентября 2024 07:44  [256] Товарооборот России и ЕС в июле вырос впервые с ноября 2023 года
03 сентября 2024 13:15  [608] Шесть компаний из Нижегородской области начали торговлю на международных маркетплейсах
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph