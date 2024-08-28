Китайской делегации представили инвестиционный потенциал Нижегородской области Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижний Новгород для знакомства с инвестиционным потенциалом Нижегородской области прибыла китайская делегация из Сюйчжоу провинции Цзянсу во главе с секретарем по иностранным делам Торговой палаты Сюйчжоу Цао Чэнь.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, рабочую встречу с делегацией провели представители министерства международных и межрегиональных связей Нижегородской области, министерства промышленности, торговли и предпринимательства региона, центра поддержки экспорта АНО "Корпорация развития промышленности и предпринимательства Нижегородской области" и Торгово-промышленной палаты области.

На встрече обсуждались ключевые направления развития сотрудничества региона с г. Сюйчжоу, такие как промышленность, экология и инновации.

Министр международных и межрегиональных связей региона Ольга Гусева отметила, что опыт Сюйчжоу в сфере машиностроения, "зеленой" энергетики и цифровых технологий интересен Нижегородской области. Кроме того, по словам Ольги Гусевой, совместные проекты позволят создать современные производства, повысить эффективность и конкурентоспособность нижегородских предприятий и открыть новые горизонты для развития и процветания как для Нижегородской области, так и для Сюйчжоу.

По данным регионального Минпромторга, по итогам первого полугодия Китай занимает первое место по объемам совокупного и несырьевого неэнергетического экспорта региона. Основные экспортируемые товары – изделия из черных металлов, электрические машины и оборудование, средства наземного транспорта, жиры и масла, бумага.

В свою очередь Цао Чэнь подтвердил важность укрепления взаимодействия между Нижегородской областью и Китаем путем создания новых возможностей для взаимовыгодного развития. В особенности китайская сторона заинтересована в кооперации предприятий.

Как сообщили в министерстве международных и межрегиональных связей региона, Нижегородская область успешно развивает партнерство с КНР и является единственным субъектом федерации в ПФО, который установил сотрудничество со всеми китайскими регионами в формате "Волга-Янцзы". Регионами-партнерами Нижегородской области уже являются шесть китайских провинций "Волга-Янцзы": Аньхой, Сычуань, Хубэй, Хунань, Цзянси и город центрального подчинения Чунцин. У нижегородских муниципалитетов 11 побратимов в Китае, шесть из которых – у Нижнего Новгорода.

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