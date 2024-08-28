Нижний Новгород может стать столицей качества 2025 года Экономика

В Роскачестве предложили каждый год определять в России столицу качества. Об этом сообщила замглавы организации Юлия Михалева на пленарном заседании Всероссийского съезда туристско-информационных центров, который проходит в Нижнем Новгороде.

Юлия Михалева призвала стать такой столицей в 2025 году Нижний Новгород. Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев инициативу поддержал и выразил готовность участия.

Согласно сообщению, столицу качества мог бы определять Наблюдательный совет Роскачества по заявкам регионов, опираясь на анализ активности региона в работе по повышению качества жизни граждан субъекта: внедрения бизнес-стандартов в организациях и на предприятиях региона, работы по повышению производительности труда и цифровизации отраслей, а также количества товаров и услуг региона, которые получили государственный Знак качества и рамках исследований Роскачества, уровня защиты прав потребителей и так далее.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области создан фирменный знак для товаропроизводителей "Сделано нижегородцами".