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Экономика

Нижний Новгород может стать столицей качества 2025 года

21 сентября 2024 10:37  [23] Экономика

В Роскачестве предложили каждый год определять в России столицу качества. Об этом сообщила замглавы организации Юлия Михалева на пленарном заседании Всероссийского съезда туристско-информационных центров, который проходит в Нижнем Новгороде. 

Юлия Михалева призвала стать такой столицей в 2025 году Нижний Новгород.  Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев инициативу поддержал и выразил готовность участия.

Согласно сообщению, столицу качества мог бы определять Наблюдательный совет Роскачества по заявкам регионов, опираясь на анализ активности региона в работе по повышению качества жизни граждан субъекта: внедрения бизнес-стандартов в организациях и на предприятиях региона, работы по повышению производительности труда и цифровизации отраслей, а также количества товаров и услуг региона, которые получили государственный Знак качества и рамках исследований Роскачества, уровня защиты прав потребителей и так далее.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области создан фирменный знак для товаропроизводителей "Сделано нижегородцами". 

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Теги:
Нижний Новгород Роскачество
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