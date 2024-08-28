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Бизнес

Фирменный знак "Сделано нижегородцами" создали в Нижегородской области

19 сентября 2024 19:12  [120] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области создан фирменный знак для товаропроизводителей "Сделано нижегородцами".  Как сообщает пресс-служба правительства региона, логотип разработан региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства совместно с "Центром 800" и предназначен для маркировки местных товаров и продвижения региональных брендов на федеральном уровне. 

Единый логотип "Сделано нижегородцами" даст возможность подчеркнуть происхождение нижегородских товаров, а также увеличить узнаваемость локальных брендов. Использование знака бесплатное. Основное условие - товар должен быть произведен на территории Нижегородской области, а логотип размещен корректно – согласно брендбуку. Знак "Сделано нижегородцами" можно разместить на этикетках товаров, ценниках в магазинах, рекламных баннерах и карточках товаров онлайн. Никаких дополнительных разрешений на использование знака получать не нужно.

Отмечается, что единый логотип разработан по просьбе нижегородских предпринимателей и по распоряжению губернатора Глеба Никитина. Брендбук "Сделано нижегородцами" доступен для скачивания на сайте регионального Минпрома.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что новый механизм "обратной связи" с бизнесом запущен в Нижегородской области.

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Теги:
МСП Предприниматели
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