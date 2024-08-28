Дорогу у главной проходной ГАЗ расширят до трех полос
Сбор заявок на участие в проекте "Вам решать!" на 2025 год
Народное голосование за лучших нижегородских участковых
Городской конкурс молодёжных проектов "Молодой Нижний"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 сентября 2024 16:39  [66] Глеб Никитин поздравил жителей Балахны с юбилеем
21 сентября 2024 13:05  [179] Спрос на длительную аренду загородного жилья в России вырос летом на 43%
21 сентября 2024 11:38  [525] Замминистра туризма Нижегородской области Галина Галкина погибла в страшном ДТП
21 сентября 2024 11:17  [269] Пенсии военнослужащих проиндексируются в октябре
21 сентября 2024 09:50  [245] Отопительный сезон в Нижнем Новгороде начнётся с 1 октября
20 сентября 2024 18:52  [372] Всероссийский съезд туристско-информационных центров открылся в Нижнем Новгороде
20 сентября 2024 17:31  [408] Нижегородцам вручили награды в рамках празднования Всемирного дня донора костного мозга
20 сентября 2024 15:36  [390] Вдове погибшего на СВО сотрудника Новогорьковской ТЭЦ вручили Орден Мужества
20 сентября 2024 15:14  [370] Банкам запретили брать комиссию за переводы в пользу государства по СБП
20 сентября 2024 15:03  [375] Бастрыкин заинтересовался просевшим дореволюционным домом в центре Нижнего Новгорода
Общество

Глеб Никитин поздравил жителей Балахны с юбилеем

21 сентября 2024 16:39  [66] Общество

Фото: tg-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей Балахны с 550-летием.

В своем Telegram-канале глава региона отметил, что Балахна -город с богатой историей.В свое время город был центром соледобычи и кораблестроения, этапным городом для ополчения Минина и Пожарского. Кроме того, по словам Глеба Никитина, Балахна - это родина отважных и предприимчивых людей во все времена.

" Здесь расположен древнейший каменный храм региона, основанный в эпоху Ивана Грозного. А еще есть основание полагать, что история города уходит в домонгольский период Руси. Сейчас этим вопросом занимаются историки.Юбилей – новая страница, которая пишется здесь и сейчас. Это возможность для положительных изменений, многие из которых уже начались. С праздником!" - написал Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что новый центр цифрового образования детей "IT-куб" открылся в Балахне.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Балахна День города Юбилеи и праздники
Поделиться:
Новости по теме
03 сентября 2024 18:17  [671] Новый центр цифрового образования детей "IT-куб" открылся в Балахне
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph