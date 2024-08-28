Глеб Никитин поздравил жителей Балахны с юбилеем Общество

Фото: tg-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей Балахны с 550-летием.

В своем Telegram-канале глава региона отметил, что Балахна -город с богатой историей.В свое время город был центром соледобычи и кораблестроения, этапным городом для ополчения Минина и Пожарского. Кроме того, по словам Глеба Никитина, Балахна - это родина отважных и предприимчивых людей во все времена.

" Здесь расположен древнейший каменный храм региона, основанный в эпоху Ивана Грозного. А еще есть основание полагать, что история города уходит в домонгольский период Руси. Сейчас этим вопросом занимаются историки.Юбилей – новая страница, которая пишется здесь и сейчас. Это возможность для положительных изменений, многие из которых уже начались. С праздником!" - написал Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что новый центр цифрового образования детей "IT-куб" открылся в Балахне.