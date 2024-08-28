Евгений Люлин: "Химик продолжает победную серию в чемпионате" Спорт

фото: Законодательное собрание Нижегородской области

21 сентября в футбольном матче в Дзержинске в рамках LEON-Первенства Второй Лиги (дивизион "А", группа "серебро") "Химик" победил "Торпедо-Миасс" со счетом 2:1. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.

"В первом тайме наши парни давили, но мяч не шел в ворота соперника. А что гласит главное правило футбола? Не забиваешь ты - забивают тебе. Пропустили, но во втором тайме быстро удалось сравнять счет", - прокомментировал игру председатель ЗС НО, президент ФК "Химик" Евгений Люлин.

На 34-й минуте "Торпедо Миасс" забил гол в ворота "Химика". Однако спустя 10 минут одного из игроков удалили с поля, что дало преимущество дзержинским игрокам.

Второй тайм стал победным для команды из Дзержинска. На 96 минуте добавленного времени Даниил Котельников дальним ударом забил гол, определивший победу игроков в домашнем матче.

"Отчаянно бились, проведя весь второй тайм у ворот соперника. Труды увенчались успехом! Ликуй, Дзержинск! "Химик" продолжает победную серию в чемпионате", - поздравил футболистов Евгений Люлин.

Следующая игра пройдет 25 сентября также пройдет на домашнем стадионе. На поле сойдутся "Химик" и ФК "Чайка" (Песчанокопское).

Как сообщалось ранее, дзержинский "Химик" в выездном матче проиграл "Машуку - КМВ" со счетом 2:1.

"Сейчас дзержинский "Химик" занимает 8 место, но турнирная таблица чемпионата очень плотная. Одна победа и ты уже в первой четверке", - заметил председатель ЗС НО Евгений Люлин.