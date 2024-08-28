Нижегородские школьники могут присоединиться к акции к 225-летию А.С. Пушкина Культура и отдых

фото: правительство Нижегородской области

В период с 25 сентября по 15 октября в рамках межведомственного

культурно-образовательного проекта "Культура для школьников" состоится всероссийская акция "Во славу русского гения". Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на министерство культуры РФ.

В творческом соревновании могут участвовать школьники из разных регионов России. Каждый проявит свои литературные, артистические и художественные способности.

Участников ждут четыре номинации: "Пушкин и театр" (театральные постановки по произведениям поэта); "Пушкинские чтения" (прочтение произведений А.С. Пушкина); "И в новом веке Пушкин с нами" (собственное произведение, посвященное поэту и его творческому наследию); "Пушкин в живописи" (портрет А.С. Пушкина или иллюстрация к одному из его произведений).

Необходимо подготовить работу в одной или нескольких номинациях и оставить заявку на участие в личном кабинете на портале "Культурадляшкольников.РФ".

Экспертная комиссия, состоящая из известных деятелей в области театра и литературы, выберет 50 наиболее интересных работ-победителей, которые будут опубликованы на портале "Культурадляшкольников.РФ".

Как сообщалось ранее, на площадке Нижегородского театра драмы им. Горького 30 сентября состоится Фестиваль одного дня Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова "Русские классики. К 225-летию А.С. Пушкина" (12+).