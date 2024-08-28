Областной этап конкурса МЧС «Вертикальный вызов» прошел в Дзержинске Общество

фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Дзержинске состоялся областной этап конкурса пожарных и спасателей «Вертикальный вызов». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Участники в полной боевой экипировке, со средствами индивидуальной защиты органов дыхания участники штурмовали высотку.

Первой в командном зачете стала команда восьмого пожарно-спасательного отряда. Отряд Государственной противопожарной службы, под номером 11, завоевал серебро. Третьими стала команда 10 пожарно-спасательного отряда.

В личном зачете золото взял начальник караула 6 пожарной части 11 отряда Государственной противопожарной службы Илья Горохов. На втором месте оказался старший пожарный специальной пожарно-спасательной части № 2 Специального управления ФПС № 38 МЧС России Сергей Кутьин. Бронза у пожарного 56 пожарно-спасательной части 8 пожарно-спасательного отряда Никиты Графинина.

Победителей наградили кубками, медалями и дипломами.