Следующая перепись населения в России пройдёт в 2030 году в цифровом формате Общество

Очередная Всероссийская перепись населения состоится в 2030 году. Её планируется полностью провести в цифровом формате. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий проект Росстата. В переписи будут использованы административные данные единого федерального информационного регистра сведений о населении (ЕРН), который ведёт Федеральная налоговая служба. Данные будут использованы для частичного предзаполнения переписного листа в электронном виде. Это позволит снизить нагрузку на респондентов и сократить время внесения сведений. В ходе переписи в 2021 году также были задействованы цифровые технологии. Так, все желающие могли самостоятельно заполнить переписные листы на портале "Госуслуги". Такой возможностью воспользовались 25 млн россиян. При следующей переписи будет сохранена "гарантия самоопределения": граждане смогут уточнить предзаполненные данные и лично внести в переписной лист сведения, которых нет в административных данных. Причём предполагается, что к 2030 году более половины вопросов анкет будут предзаполнены с использованием административных данных. По данным Росстата, к настоящему времени более 100 млн россиян имеют свои личные кабинеты и учётные записи на "Госуслугах". Напомним, предыдущая Всероссийская перепись населения проходила в России с 15 октября по 14 ноября 2021 года. По сравнению c переписью 2010 года, население Нижегородской области сократилось на 5,8% - с 3,31 млн человек до почти 3,12 млн. Население областного центра также уменьшилось - на 24,5 тысячи, до 1,13 млн человек, поэтому среди крупнейших городов страны Нижний Новгород опустился с 5 на 6 место.

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