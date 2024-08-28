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Общество

Авторский проект по ФКГС запустили на портале Муниципалитеты.рф

23 сентября 2024 10:12  [130] Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Единый портал муниципального служащего "Муниципалитеты.РФ" запустил специальный проект #МнениеЭксперта. В рамках проекта эксперты обсуждают актуальные темы и вопросы в повестке представителей муниципального сообщества.

Первым гостем проекта стал директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ имени М.В. Ломоносова, члена Общественного Совета Минстроя России Александр Панин.

В своей статье на сайте проекта он рассказал, как скверы, парки и набережные меняют облик российских городов.

Так, по мнению эксперта, формирование комфортной городской среды уже стало мировым трендом. По словам Александра Панина, уникальность федеральной программы ФКГС нацпроекта "Жилье и городская среда" состоит в том, что горожане вместе с представителями муниципалитетов совместно обсуждают проект и контролируют его реализацию.

"Проекты, которые выходят на голосование, прорабатываются вместе с жителями и открыто доносятся широкой аудитории. Люди чувствуют свою ответственность и сопричастность к конкретной территории. Именно так растет доверие к местной власти и формируется субъектность горожанина. И в этом случае для жителя дом больше не заканчивается порогом его квартиры, для него дом — это общественное пространство рядом и город в целом", - отмечает эксперт.

По его словам, успешные проекты ФКГС нацпроекта "Жилье и городская среда" влияют на народосбережение в муниципалитете, развивают и создают новую экономику. Особенно важно, по мнению эксперта, уделять внимание благоустройству малых городов. Так, проведенные исследования показывают следующую тенденцию: с каждым годом растет доля семей, желающих переехать в малые города РФ.

Напомним, что по программе "Единой России" и Минстроя с 2019 года благоустроили свыше 115 тысяч общественных пространств. Нижегородская область вошла в число победителей Национальной премии в сфере ФКГС. В этом году в рейтинговом голосовании за территории для благоустройства приняли участие более 440,6 тысячи нижегородцев, в регионе проходит благоустройство общественных пространств в поселках и малых городах.

 

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Теги:
Благоустройство ФГКС
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