Лучшие дружинники Нижнего Новгорода по итогам 2023 года
Территорию вдоль реки Параши в Сормове благоустроят этим летом
Ремонт путепровода на улице Кузбасской завершится в октябре
Плата за пользование муниципальным жильём увеличится с 1 июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
02 мая 2024 18:47  [43] Нижегородские молодогвардейцы организовали "Урок мужества" для школьников
02 мая 2024 18:30  [79] Парк "Швейцария" в Нижнем Новгороде 3 мая закроют на акарицидную обработку
02 мая 2024 18:12  [86] Участок проспекта Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют за 30 млн рублей
02 мая 2024 17:54  [104] Более 150 нижегородских школьников прошли медосмотр у узких специалистов
02 мая 2024 17:42  [113] Правила приёма на целевое обучение изменятся в следующем учебном году
02 мая 2024 17:31  [115] Свой выбор по проекту ФКГС сделали свыше 440 тысяч жителей Нижегородской области
02 мая 2024 16:41  [212] Сдвоенные "Ласточки" запустят из Нижнего Новгорода в Москву и Киров в мае
02 мая 2024 16:04  [162] Около 210 тысяч нижегородцев проголосовали за благоустройство территорий в 2025 году
02 мая 2024 15:19  [159] Ремонт подземного перехода у Дворца спорта в Нижнем Новгороде обойдется в 3 млн рублей
02 мая 2024 15:03  [159] Нижегородским школьникам на "Уроке цифры" расскажут о работе электронной коммерции
Общество

Свой выбор по проекту ФКГС сделали свыше 440 тысяч жителей Нижегородской области

02 мая 2024 17:31  [115] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 440 тысяч жителей Нижегородской области приняли участие в рейтинговом голосовании за территории для благоустройства по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Как сообщает пресс-служба правительства региона, отдать свой голоc можно было с 15 марта по 30 апреля.

Губернатор Глеб Никитин выразил благодарность всем, кто принял участие в голосовании.

"Благодарю всех нижегородцев, принявших участие в рейтинговом голосовании. Люди видят, как преображаются улицы, скверы, парки, по которым они каждый день ходят на работу или где отдыхают с семьей и друзьями. За проектами-победителями выше и общественный контроль, и внимание к деталям", - подчеркнул Глеб Никитин.

Предварительные результаты голосования опубликовали на сайте, где проходило голосование. В скором времени для общественных пространств-победителей подготовят проекты благоустройства, а сами работы начнут в следующем году. 

В настоящее время в Кстове, Володарске, Дзержинске, г. Бор и других населенных пунктах вовсю идут работы на общественных территориях, которые одержали победу в народном голосовании прошлого года.

Напомним, благоустройство общественных пространств проводится ежегодно по инициированному президентом России Владимиром Путиным нацпроекту "Жилье и городская среда. Благодаря нацпроекту в Нижегородской области за 5 лет благоустроены около 2 тысяч дворовых территорий, свыше 560 общественных пространств,  кроме того реализовано 25 проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

более 747 тысяч жителей региона.

Ранее сообщалось, что реализация четырех проектов "Вам решать!" на 2024 год завершается в Навашинском округе.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Нацпроект ФКГС
Поделиться:
Новости по теме
26 апреля 2024 08:57  [463] Реализация четырех проектов "Вам решать!" на 2024 год завершается в Навашинском округе
21 декабря 2023 16:21  [1031] Участие в голосовании за проекты "Вам решать!" приняли 757 736 нижегородцев
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Библионочь в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
22 апреля 2024 15:16"Библионочь" в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph