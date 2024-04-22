Свой выбор по проекту ФКГС сделали свыше 440 тысяч жителей Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 440 тысяч жителей Нижегородской области приняли участие в рейтинговом голосовании за территории для благоустройства по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Как сообщает пресс-служба правительства региона, отдать свой голоc можно было с 15 марта по 30 апреля.

Губернатор Глеб Никитин выразил благодарность всем, кто принял участие в голосовании.

"Благодарю всех нижегородцев, принявших участие в рейтинговом голосовании. Люди видят, как преображаются улицы, скверы, парки, по которым они каждый день ходят на работу или где отдыхают с семьей и друзьями. За проектами-победителями выше и общественный контроль, и внимание к деталям", - подчеркнул Глеб Никитин.

Предварительные результаты голосования опубликовали на сайте, где проходило голосование. В скором времени для общественных пространств-победителей подготовят проекты благоустройства, а сами работы начнут в следующем году.

В настоящее время в Кстове, Володарске, Дзержинске, г. Бор и других населенных пунктах вовсю идут работы на общественных территориях, которые одержали победу в народном голосовании прошлого года.

Напомним, благоустройство общественных пространств проводится ежегодно по инициированному президентом России Владимиром Путиным нацпроекту "Жилье и городская среда. Благодаря нацпроекту в Нижегородской области за 5 лет благоустроены около 2 тысяч дворовых территорий, свыше 560 общественных пространств, кроме того реализовано 25 проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.