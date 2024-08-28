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Общество

Движение ограничили на трех участках арзамасской трассы из-за ремонта

23 сентября 2024 10:46  [155] Общество

Фото: Упрдор Москва – Нижний Новгород

Движение ограничили на трех участках федеральной трассы Р-158 в Нижегородской области из-за ремонта. Об этом сообщает Упрдор Москва-Нижний Новгород.

Так, из-за расширения трассы до четырех полос проезжую часть сузили на отрезке магистрали км 40+000 - км 52+000 в Дальнеконстантиновском районе. Скоростной режим ограничен до 50 км/ч.

По этой же причине проезжая часть стала узкой на участке трассы км 77+200 - км 104+500 в Арзамасском районе. На отдельных участках возможен реверс. Скорость вне населенных пунктов ограничена до 50 км/ч, а на территории поселений – до 40 км/ч.

"Кроме того, из-за обустройства дорожной инфраструктуры возможны краткосрочные ограничения движения на участке трассы Р-158 км 193+000 – км 218+847 в Починковском районе. В местах проведения работ проезжая часть сужена", - пояснили в ведомстве.

Напомним, около 5 км арзамасской трассы расширили до четырех полос.

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Теги:
Р-158 Ремонтные работы
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