Участок трассы Р-158 в Арзамасском районе расширят почти за 8,2 млрд рублей Общество

Фото: ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород

Участок трассы Р-158 в Арзамасском районе расширят почти за 8,2 млрд рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Согласно информации, работы пройдут на участке трассы с 77 по 104 км.

Здесь запланирован капитальный ремонт дороги с укладкой нового асфальта и щебеночного основания, укреплением обочин.

Подрядчик будет определен 14 декабря, а работы должны завершиться к 30 октября 2025 года. Средства на проведение ремонта выделены из федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что трассу Р-158 в Дальнеконстантиновском районе расширят до 4 полос к осени 2024-го.

Напомним, расширение данных участков запланировано в рамках модернизация трассы Р-158 Нижний Новгород – Саратов до пересечения с платной автомагистралью М-12 Москва – Казань возле Арзамаса. Также в ближайшие годы пройдут капитальные ремонты восьми участков в Нижегородской области протяжённостью 151,6 км и двух участков в Республике Мордовия протяжённостью 63,5 км - они тоже будут расширены до четырёх полос.

В 2016-2019 годах капитальный ремонт был выполнен на участке с 24 по 40 км (от пересечения с трассой М-7 "Волга" до посёлка Нижегородец). Проезжая часть здесь расширена до четырёх полос, что положительно сказалось на пропускной способности этой автодороги.