Сочи и Нью-Йорк стали самыми дорогими местами отдыха россиян в сентябре Общество

В сентябре россияне дороже всего отдохнули в Сочи и Нью-Йорке, пишут Известия.

Так, двум клиентам две недели в пятизвездочной гостинице в Сочи стоили более 1 млн рублей. При этом уточняется, что в указанную сумму входили только завтраки.

Второе место по стоимости отдыха занимают каникулы во Владивостоке. Трехдневный отпуск компании из четырех человек в четырехзвездочном отеле с завтраками обошелся в 469 тыс. рублей. Третью строчку рейтинга занял отдых в Лазаревском: за девять дней в санатории с трехразовым питанием четверо россиян заплатили более 409 тыс. рублей.

В топ-5 также вошли каникулы в Москве и Санкт-Петербурге. Так, в Северной столице четырехдневный отпуск в пятизвездочной гостинице, обошелся россиянину в 321 тыс. рублей, а в Москве компания из пяти человек провела 16 дней в трехзвездочном отеле без питания, заплатив за это 285 тыс. рублей.

Самыми дорогими зарубежными каникулами в сентябре стал отдых в США. За 26 дней проживания в пятизвездочном отеле в Нью-Йорке без питания двое путешественников заплатили более 2,8 млн рублей. Вторую строчку занял отпуск в Анталье - там два путешественника на шесть дней забронировали апартаменты за 2,4 млн рублей. Замыкает тройку лидеров отпуск на эксклюзивном испанском курорте Ильетас на Майорке - 12 дней отдыха туристам там обошлись в 2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Турция осталась самым популярным местом отдыха у россиян по итогам лета.