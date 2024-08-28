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Общество

Зеленую зону вдоль реки Параши благоустроили в Сормовском районе

23 сентября 2024 15:18  [120] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Новую зеленую зону вдоль реки Параши по улице Никиты Рыбакова открыли в Сормовском районе Нижнего Новгороде. Как сообщает пресс-служба администрации города, все работы по благоустройству велись по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Изюминкой сквера стали два выносных балкона с лавочками, которые находятся над рекой. Для комфорта пешеходов на дорожках уложили новое покрытие. На двух пешеходных мостиках через речку выложили резиновое покрытие и заменили ограждение.

Кроме того, в сквере высадили более 1,2 тысячи новых зеленых насаждений, посеяли новый газон на площади почти 10 тысяч кв. метров. Установили около 50 малых архитектурных форм, в том числе парковые качели, урны, перголы. Также установили новую систему наружного освещения с энергосберегающими светильниками и укрепили склоны.

По словам главы района Светланы Горбуновой, чтобы пешеходы ходили отдельно от велосипедистов, самокатчиков, не мешая друг другу, в сквере закольцевали велодорожку с бульваром Юбилейным и улицей Культуры. Также глава района также отметила, что в Сормове, в год 100-летия района, запланирован один из самых больших объемов работ по ФКГС: семь общественных территорий в списке благоустройства.

Ранее сообщалось, что многофункциональная спортплощадка с памп-треком появилась в Сормове к 100-летию района.

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Теги:
Благоустройство Сормовский район ФКГС
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