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Общество

Ещё пять дворов благоустроили по программе ФКГС в Приокском районе 

19 сентября 2024 15:34  [84] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Приокском районе Нижнего Новгорода по муниципальной программе "Формирование комфортной городской среды" благоустроили ещё пять дворов.

Как сообщает районная администрация, подрядчик закончил работы во дворах на улицах Терешковой, Елисеева, Крылова, Сурикова, а также во дворе, идущему по улице Кемеровская и 2-му Кемеровскому переулку.

На указанных территориях уложено новое дорожное покрытие, проведен ремонт входных групп, очищена территория и в нескольких местах организованы парковочные зоны. Также благодаря ремонту дорожного полотна удалось решить и проблему с накоплением воды после ливней: теперь она будет уходить быстрее за счет наклонов. 

Ранее сообщалось, что проект озеленения бульвара вдоль проспекта Гагарина разработают в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Благоустройство Приокский район ФКГС
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