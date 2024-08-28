Ещё пять дворов благоустроили по программе ФКГС в Приокском районе Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Приокском районе Нижнего Новгорода по муниципальной программе "Формирование комфортной городской среды" благоустроили ещё пять дворов.

Как сообщает районная администрация, подрядчик закончил работы во дворах на улицах Терешковой, Елисеева, Крылова, Сурикова, а также во дворе, идущему по улице Кемеровская и 2-му Кемеровскому переулку.

На указанных территориях уложено новое дорожное покрытие, проведен ремонт входных групп, очищена территория и в нескольких местах организованы парковочные зоны. Также благодаря ремонту дорожного полотна удалось решить и проблему с накоплением воды после ливней: теперь она будет уходить быстрее за счет наклонов.

Ранее сообщалось, что проект озеленения бульвара вдоль проспекта Гагарина разработают в Нижнем Новгороде.