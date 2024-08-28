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Общество

Порядок принудительной эвакуации с платных парковок машин без номеров введут в Нижнем Новгороде

23 сентября 2024 14:35  [44] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

В Гордуме Нижнего Новгорода состоялось заседание постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству на прошедшем под председательством Станислава Прокоповича.

О готовности дорожных предприятий Нижнего Новгорода к работе в осенне-зимний период депутатов проинформировал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода Андрей Житников. Он сообщил, что на содержание автомобильных дорог города, в том числе в осенне-зимний период, предусмотрено финансирование на сумму свыше 4,183 млрд рублей. В содержании улично-дорожной сети будет задействовано порядка 490 единиц специализированной техники, которая на сегодня подготовлена на 77%.

Сейчас в наличии имеется уже половина от необходимого объема противогололедных материалов, заключены договоры на поставку оставшейся части. Общая готовность предприятий к работе в сезон составляет порядка 60%, полностью процесс должен быть завершен к 1 ноября.

В ходе заседания члены комиссии также обсудили итоги ремонтной кампании. По национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в Нижнем Новгороде предусмотрено финансирование в объеме 630 млн рублей. В работе находятся все 14 объектов из запланированных к ремонту в 2024 году. Общая техническая готовность составляет 85%, работы предполагается выполнить в установленные сроки. По словам докладчика, на конец года в нормативном состоянии будет находиться 85,15% городских дорог, что несколько превышает плановый показатель нацпроекта (85%).

По направлению "Наши дороги" губернаторского проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" работы проводились на 27 объектах, отремонтировано 36 838 кв. метров покрытия дорог и тротуаров протяженностью 9,02 км. Объем финансирования составил более 84 млн рублей.

В ответ на вопрос депутата Оксаны Дектеревой, касающегося ремонта улицы Усилова, представитель администрации сообщил о том, что регламентные сроки подрядчиком соблюдаются. Однако с учетом обращений со стороны местных жителей члены комиссии рекомендовали руководству профильного департамента дополнительно обратить внимание подрядных организаций на необходимость минимизации неудобств в передвижении пешеходов в зоне проведения работ.

Кроме того, на комиссии были рассмотрены изменения в Положение о порядке создания и использования парковок на платной основе, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории Нижнего Новгорода. Предлагаемые нововведения предполагают возможность принудительной эвакуации транспортных средств без государственных номерных знаков и с нечитаемыми номерами с территории городских платных парковок, а также разрешение на бесплатное размещение автомобиля многодетным семьям до достижения ребенком возраста 23 лет в случае обучения на очной форме. Также право на бесплатную парковку предоставлено не только действующим, но и бывшим участникам СВО, членам семей погибших и пропавших без вести.

"Повестка была насыщенная, живая. Мы, в том числе, проговорили механизм компенсации за вред, причиняемый городским дорогам тяжеловесными транспортными средствами. Такой функционал у нас появился и принесет дополнительные доходы в бюджет. Полагаю, что все принятые решения пойдут на пользу городу, и нижегородцы это заметят", – подвел итоги заседания Станислав Прокопович.

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Теги:
Гордума Парковки Эвакуация
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