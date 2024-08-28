Второй сезон проекта "Женское лидерство" стартовал в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

На площадке Нижегородской государственной академической филармонии прошла церемония торжественного открытия второго сезона программы "Женское лидерство" - образовательной площадки для развития успешных женщин региона. Организаторы проекта - правительство Нижегородской области, Корпоративный университет правительства Нижегородской области, президентская платформа "Россия - страна возможностей", мастерская управления "Сенеж".

С приветственными словами к участницам программы обратились сенаторы РФ Александр Вайнберг и Ольга Щетинина, заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, министр кадровой политики Нижегородской области Екатерина Лебедева, министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова, министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло и ректор Корпоративного университета правительства Нижегородской области Роман Марков.

"В современном мире женщины все активнее проявляют свою лидерскую позицию. Это видно и по результатам отбора на программу "Женское лидерство". Если на первый сезон проекта было подано 4077 заявок, из которых отобрано 250 лучших, то количество заявок на второй сезон перешагнуло за 15 тысяч! Отобрано 1000 полуфиналисток. Проект изначально задумывался не только как образовательный, но и как социальный, поэтому у участниц будет возможность создать команды по интересам, разработать и осуществить социальные проекты на благо региона и страны", - отметила Ольга Щетинина.

По традиции амбассадорами программы стали женщины - опытные управленцы из разных сфер жизни региона. С напутственными словами выступили уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына, руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова, заместитель министра спорта Нижегородской области Екатерина Парилова, руководитель нижегородского филиала государственного фонда "Защитники Отечества" Екатерина Генералова, директор АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода" Оксана Дектерева, председатель нижегородской областной общественной организации инвалидов "Инновационный центр: в XXI век с 21 хромосомой "Сияние" Любовь Калинина, генеральный директор ООО "Алгоритм" Ольга Никитина, директор спортивной школы по художественной гимнастике "Грация" Олеся Садохина, директор конкурса красоты "Миссис краса Поволжья" Марина Растеряева, российская певица и автор песен Наталия Иванова. Всего у программы - более 50 амбассадоров федерального и регионального уровней.

В рамках церемонии руководитель программы "Женское лидерство" Мария Самоделкина презентовала структуру программы.

"В ближайшее время пройдет дополнительный отбор, итогом которого станет попадание лучших участниц в ТОП-300 финалисток. Для этого полуфиналисткам необходимо пройти диагностику компетенций, а также реализовать добрые дела по поддержке участников СВО и их семей. Финалистки отбора станут участницами образовательной программы, по итогам которой получат диплом за подписью губернатора Нижегородской области и сертификат повышения квалификации от КУПНО. Для всех 1000 полуфиналисток проекта запланировано проведение эксклюзивных встреч и открытых диалогов, экспертных сессий. Конечная цель - формирование и укрепление сильного женского сообщества региона", - рассказала Мария Самоделкина.

Главным событием вечера стала встреча с российской радио- и телеведущей, спикером и экспертом в области женского лидерства Юлией Барановской на тему "Лучший мотиватор - это мы сами!".