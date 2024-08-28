Сбор заявок на участие в проекте "Вам решать!" на 2025 год
Дорогу у главной проходной ГАЗ расширят до трех полос
Городской конкурс молодёжных проектов "Молодой Нижний"
Народное голосование за лучших нижегородских участковых
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 сентября 2024 17:35  [66] Мэрия Нижнего Новгорода выставила на торги еще один участок в Подновье для ИЖС
23 сентября 2024 17:29  [90] Центр военно-патриотического воспитания, посвященный СВО, создадут в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
23 сентября 2024 17:27  [75] Второй сезон проекта "Женское лидерство" стартовал в Нижегородской области
23 сентября 2024 16:45  [109] Улицу Ивана Чугурина в Сормове перекроют из-за ремонта инженерных сетей до конца декабря
23 сентября 2024 15:52  [162] Дорогу на улице Славянской вымостят гранитом под мостовую начала XIX века
23 сентября 2024 15:21  [147] Дзержинские тепловые сети начали отопительный сезон
23 сентября 2024 15:18  [169] Зеленую зону вдоль реки Параши благоустроили в Сормовском районе
23 сентября 2024 14:55  [177] Каникулы по-флотски от Волжского пароходства
23 сентября 2024 14:47  [156] Филиалы Национального центра "Россия" откроют в регионах
23 сентября 2024 14:35  [200] Порядок принудительной эвакуации с платных парковок машин без номеров введут в Нижнем Новгороде
Общество

Мэрия Нижнего Новгорода выставила на торги еще один участок в Подновье для ИЖС

23 сентября 2024 17:35  [66] Общество

Администрация Нижнего Новгорода выставила на аукцион земельный участок в Подновье для индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.

Площадь земельного участка составляет 728 кв. метров.

Начальная цена торгов ( стоимость земельного участка) составляет 5 млн 647 тысяч рублей.

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Нижнего Новгорода назначил аукцион по продаже участка на 29 октября.

Напомним, мэрия Нижнего Новгорода выставила на торги участок в Комарово под ИЖС, а также земельный участок в Подновье за 10 млн рублей.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Земля ИЖС
Поделиться:
Новости по теме
29 августа 2024 08:14  [689] Мэрия Нижнего Новгорода выставила на торги участок у Анкудиновки для ИЖС
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph