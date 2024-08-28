Мэрия Нижнего Новгорода выставила на торги еще один участок в Подновье для ИЖС Общество

Администрация Нижнего Новгорода выставила на аукцион земельный участок в Подновье для индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.

Площадь земельного участка составляет 728 кв. метров.

Начальная цена торгов ( стоимость земельного участка) составляет 5 млн 647 тысяч рублей.

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Нижнего Новгорода назначил аукцион по продаже участка на 29 октября.

Напомним, мэрия Нижнего Новгорода выставила на торги участок в Комарово под ИЖС, а также земельный участок в Подновье за 10 млн рублей.