Мэрия Нижнего Новгорода выставила на торги еще один участок в Подновье для ИЖС

Администрация Нижнего Новгорода выставила на аукцион земельный участок в Подновье для индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.
Площадь земельного участка составляет 728 кв. метров.
Начальная цена торгов ( стоимость земельного участка) составляет 5 млн 647 тысяч рублей.
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Нижнего Новгорода назначил аукцион по продаже участка на 29 октября.
Напомним, мэрия Нижнего Новгорода выставила на торги участок в Комарово под ИЖС, а также земельный участок в Подновье за 10 млн рублей.
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