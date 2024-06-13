Мэрия Нижнего Новгорода выставила на торги участок в Подновье для ИЖС Экономика

Фото: с сайта unsplash.com Администрация Нижнего Новгорода выставила на торги земельный участок в Слободе Подновье для индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города. Площадь участка № 3 в Слободе Подновье составляет 1344 кв. метра.

Начальная цена торгов – 10,3 млн рублей. Аукцион пройдет 26 августа. Напомним, особняк купца Фомина выставили на торги на улице Минина в Нижнем Новгороде за 86 млн рублей.

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