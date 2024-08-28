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Общество

Пострадавшую от нерадивого подрядчика школу открыли после ремонта в Заволжье

23 сентября 2024 18:58  [81] Общество

Фото: Telegram-канал Александра Мудрова

Здание школы № 19 открыли в Заволжье в Нижегородской области после ремонта. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава администрации Городецкого округа Александр Мудров.

По его словам, выполнен ремонт первого слоя кровли, завершается примыкание парапетов.

"Сделан косметический ремонт в трех школьных кабинетах на третьем этаже. Таких мер достаточно для того, чтобы возобновить учебный процесс в первую смену по всем параллелям",- рассказал Мудров.

Глава района добавил, что остается незавершённым косметический ремонт на четвертом этаже, а также нужно будет уложить второй слой кровли. Подрядчик будет выполнять эти работы в осенние каникулы или в выходные дни.

Чиновник заверил, что на безопасность детей и организацию учебного процесса эти работы никак не повлияют.

Напомним, СК организовал проверку из-за нарушения капремонта здания школы в Заволжье. Подрядчик скрылся с объекта, не завершив работы.

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Теги:
Образование Школы
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