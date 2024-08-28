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Экономика

Строительно-сберегательные кассы для доступной ипотеки предлагают создать в России

24 сентября 2024 07:39  [123] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В России предлагается внедрить новый механизм доступного жилищного кредитования через строительно-сберегательные кассы. С такой инициативой выступили лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и депутат фракции СРЗП Александр Аксененко. Соответствующий документ внесут в Госдуму 24 сентября, сообщает РИА Новости.

Как говорится в пояснительной записке к документу, проект федерального закона "О строительных сберегательных кассах" предполагает создание специализированных банков с ограниченным объёмом банковских операций, которые будут контролироваться Центробанком.

Сергей Миронов рассказал, что стройсберкассы - это кредитные организации, которые специализируется на жилищных накоплениях и ссудах, а поскольку их деятельность ограничена, то они не будут зависеть от ситуации на финансовых рынках и смогут устанавливать свои ставки по кредитам и вкладам.

"Механизм работы такой: человек открывает целевой вклад, на котором копит на жилье. Причём наш законопроект предусматривает, что эти накопления поощряются государством, которое может начислять на них ежегодную премию до 30 тысяч рублей. Когда сумма накоплений достигает 30-50% стоимости квартиры, вкладчик может рассчитывать на жилищный кредит", - уточнил Миронов.

В законе не указаны конкретные сроки и ставки кредита, но они ориентированы на мировую практику: это срок от 7 до 15 лет и ставки в 3-6%.

"Кредиты в ССК должны быть значительно дешевле ипотечных", - подчеркнул депутат.

Законопроектом также прописаны гарантии безопасности вкладов в ССК и правила использования средств маткапитала. Предполагается, что услугами стройсберкасс можно пользоваться не только для приобретения жилья или земельного участка под ИЖС, но и для ремонта собственного жилья и капремонта многоквартирных домов.

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Теги:
Госдума Ипотека Строительство
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