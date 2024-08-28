Госдума обсудит введение новых штрафов для коллекторов Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Госдума на предстоящем пленарном заседании планирует рассмотреть в первом чтении законопроект об ужесточении в КоАП РФ ответственности для коллекторов, сообщает ТАСС.

Законопроект внесён в Госдуму правительством России. Новыми положениями предлагается дополнить соответствующую статью 14.57 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности).

Так, за незаконное использование юрлицом в своём наименовании словосочетания "профессиональная коллекторская организация" предлагается ввести штраф для должностных лиц в размере до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц - до 300 тысяч рублей.

Также предлагается ввести административную ответственность за неисполнение решения Федеральной службы судебных приставов об ограничении использования одного или нескольких способов взаимодействия с должником. За такое правонарушение предусматривается штраф: для должностных лиц - до 100 тысяч рублей или дисквалификация на срок до одного года, а для юрлиц - до 300 тысяч рублей.

Кроме того, прописывается норма, связанная с ограничением использования отдельных способов взаимодействия с должником. По действующему законодательству связываться с должником, в том числе по телефону и через сообщения, вправе только сам кредитор или новый кредитор, к которому перешло право требования . При этом, если должник ранее отказался от взаимодействия, то на нового кредитора такое право не распространяется.

Если кредитор будет связываться с должником с нарушением этих ограничений, то это будет наказываться штрафом: для граждан - до 500 тысяч рублей, для должностных лиц - до 1 млн рублей или дисквалификацию на срок до одного года. Для юрлиц предлагается ввести штраф до 2 млн рублей.

Напомним, год назад Госдума приняла законопроект об уголовной ответственности для коллекторов за угрозы.