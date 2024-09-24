Народное голосование за лучших нижегородских участковых
Сбор заявок на участие в проекте "Вам решать!" на 2025 год
Отопительный сезон в Нижнем Новгороде начнётся с 1 октября
Городской конкурс молодёжных проектов "Молодой Нижний"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 сентября 2024 19:08  [97] Почти на 90% выполнен капремонт 16 многоквартирных домов в Дзержинске
24 сентября 2024 18:54  [88] Руководителям нижегородских компаний рекомендуют проводить совещания по кибербезопасности
24 сентября 2024 18:36  [115] Досрочный пуск тепла возможен в детсады и школы Нижнего Новгорода
24 сентября 2024 17:53  [138] Всемирную неделю космоса отметят в Нижегородском планетарии
24 сентября 2024 17:37  [117] Нижегородская область стала самым активным регионом по оцифровке полигонов
24 сентября 2024 17:26  [140] Ледовый дворец на Стрелке в Нижнем Новгороде готов на 70%
24 сентября 2024 16:36  [146] "Т Плюс" начинает отопительный сезон в Кстовском муниципальном округе
24 сентября 2024 16:20  [171] Строительство 18 корпусов общежитий IT-кампуса в Нижнем Новгороде завершено на 70%
24 сентября 2024 16:10  [154] Госдума приняла в I чтении законопроект о действии полиса ОСАГО в Белоруссии
24 сентября 2024 15:18  [183] Иммунолог объяснил резкое увеличение случаев гриппа и ОРВИ в России
Общество

Руководителям нижегородских компаний рекомендуют проводить совещания по кибербезопасности

24 сентября 2024 18:54  [88] Общество

Автор проекта финпросвещения "Меня не обмануть!", член Общественного совета УМВД по Нижнему Новгороду Наталья Халезова обратилась к руководителям нижегородских предприятий с призывом уделять должное внимание вопросам финансовой безопасности сотрудников.

"Любой руководитель лучше понимает цифры. Так вот по статистике нижегородской полиции, три недели подряд жители региона перечисляли аферистам по 100 миллионов рублей! Это колоссальные суммы как собственных, так и кредитных средств. Статистика по России ничуть не лучше. Во втором квартале этого года ЦБ зафиксировал рекордный уровень хищения средств мошенниками с банковских счетов — почти 5 млрд руб. (данные от 20 августа). Ущерб населению гигантский! Многим придётся возвращать огромные долги банкам, отдавая всю зарплату", - отмечает Наталья Халезова.

По ее словам, одна из самых опасных мошеннических схем называется "Я твой босс". Аферисты взламывают аккаунты руководителей, изучают информацию, скачивают звуковые сообщения, все переписки, создают фейковые страницы и затем пишут коллективу.

"В эту хитрую ловушку попадают сотрудники разных организаций и компаний, занимающие как рядовые, так и руководящие должности. Мошенники находят ключик к жертвам, заставляют их "участвовать в спецоперации" по поимке директора, который якобы продал архивы организации и все персональные данные сотрудников, "спасать" деньги на их счетах, продавать квартиры", - подчеркивает автор проекта финпросвещения.

Наталья Халезова обращает внимание, что финансовая и кибербезопасность должна стать частью рабочих совещаний на нижегородских предприятиях.

"Проговорите с коллективом распространённые ловушки мошенников, расскажите об основных правилах безопасности. У вас есть авторитет, вам доверяют подчинённые", - резюмировала эксперт.

Как сообщалось ранее, около 40 млн рублей похитили мошенники у нижегородцев за неделю.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мошенничество Финансы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Выставка собак и кошек Зоомир-2024 в Нижнем Новгороде
24 сентября 2024 11:45Выставка собак и кошек "Зоомир-2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph