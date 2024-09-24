Руководителям нижегородских компаний рекомендуют проводить совещания по кибербезопасности Общество

Автор проекта финпросвещения "Меня не обмануть!", член Общественного совета УМВД по Нижнему Новгороду Наталья Халезова обратилась к руководителям нижегородских предприятий с призывом уделять должное внимание вопросам финансовой безопасности сотрудников.

"Любой руководитель лучше понимает цифры. Так вот по статистике нижегородской полиции, три недели подряд жители региона перечисляли аферистам по 100 миллионов рублей! Это колоссальные суммы как собственных, так и кредитных средств. Статистика по России ничуть не лучше. Во втором квартале этого года ЦБ зафиксировал рекордный уровень хищения средств мошенниками с банковских счетов — почти 5 млрд руб. (данные от 20 августа). Ущерб населению гигантский! Многим придётся возвращать огромные долги банкам, отдавая всю зарплату", - отмечает Наталья Халезова.

По ее словам, одна из самых опасных мошеннических схем называется "Я твой босс". Аферисты взламывают аккаунты руководителей, изучают информацию, скачивают звуковые сообщения, все переписки, создают фейковые страницы и затем пишут коллективу.

"В эту хитрую ловушку попадают сотрудники разных организаций и компаний, занимающие как рядовые, так и руководящие должности. Мошенники находят ключик к жертвам, заставляют их "участвовать в спецоперации" по поимке директора, который якобы продал архивы организации и все персональные данные сотрудников, "спасать" деньги на их счетах, продавать квартиры", - подчеркивает автор проекта финпросвещения.

Наталья Халезова обращает внимание, что финансовая и кибербезопасность должна стать частью рабочих совещаний на нижегородских предприятиях.

"Проговорите с коллективом распространённые ловушки мошенников, расскажите об основных правилах безопасности. У вас есть авторитет, вам доверяют подчинённые", - резюмировала эксперт.

Как сообщалось ранее, около 40 млн рублей похитили мошенники у нижегородцев за неделю.