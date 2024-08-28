Около 40 млн рублей похитили мошенники у нижегородцев за неделю Происшествия

Около 40 млн рублей похитили телефонные аферисты у нижегородцев за неделю. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, за указанный период сотрудники полиции зарегистрировали 93 преступления, совершенных с использованием различных мошеннических схем.

Для обмана населения чаще всего злоумышленники использовали схемы: "Звонок от службы безопасности банка", "Предложение дополнительного заработка", "Мошенничество при онлайн-покупке" и иные. В общей сложности из-за действий аферистов нижегородцы около 40 млн рублей.

Так, например, в Нижнем Новгороде мужчине позвонил якобы бывший руководитель, который сообщил, что неизвестные воспользовались банковским счетом сотрудника и отправили деньги в недружественную страну. Чтобы сохранить свои сбережения, нижегородцу предложили перевести средства на "безопасный счет". Мужчина выполнил все требования аферистов и перевел им 1,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что новая схема мошенников с благотворительными сайтами появилась в России.