"Торпедо" прервало серию поражений и победило "Куньлунь Ред Стар" со счётом 4:2 Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" отправился на самый дальний выезд: В рамках неё команда проведёт игры в Мытищах с "Куньлунь Ред Стар" (24 сентября), во Владивостоке с "Адмиралом" (26 сентября), в Хабаровске с "Амуром" (28 сентября) и в Астане с "Барысом" (30 сентября).

Первой точкой продолжительной выездной серии стало Подмосковье, где накануне "автозаводцы" сразились с "красными драконами". К этому моменту серия поражений "Торпедо" насчитывала четыре матча, что привело к падению на предпоследнее место Западной конференции.

Старт матча получился для "Торпедо" и его болельщиков очень ярким: уже на первой минуте Михаил Абрамов открыл счёт, получив передачу Василия Атанасова, а вскоре Владислав Фирстов и Максим Летунов довели счёт до 3:0. В конце периода капитан команды Вячеслав Войнов после применённого против него силового получил травму и отправился в раздевалку.

Во втором периоде счёт матча не изменился. А вот самой напряжённой по накалу страстей получилась третья двадцатиминутка, где обе команды нахватали удалений.

Несмотря на гол Лукаса Локхарта в большинстве, торпедовцы смогли довести дело до уверенной победы. Бобби Линч (также в большинстве) закрепил успех нижегородцев, вроде бы избавив команду от нервозной концовки, но изрядно понервничать команды заставили судьи.

В концовке матча "Куньлунь" снял вратаря, Михаил Абрамов в меньшинстве перехватил шайбу и побежал забивать в пустые. На нём нарушили правила — судья дал свисток и остановил игру, а гол был засчитан. Но через несколько минут гол отменили и выписали "драконам" удаление: судьи посчитали, что Абрамов не выходил 1 в 0, гол засчитывается только при выходе в ноль.

После этого эпизода в ворота "Торпедо" влетела шайба, запущенная Спенсером Фу на последней минуте, но она уже не успела внести в игру кардинальные перемены. Итог встречи - 4:2 в пользу "бело-синих".

"Хочу поздравить наших ребят с победой. Приятно то, что серия поражений, которая у нас была, закончилась. Хорошее начало игры дало команде импульс и уверенность. К большому сожалению, дисциплина и отношение к игровым моментам и ситуациям, которые мы совершили в третьем периоде, настораживают и разочаровывают. Это было сказано после матча", - прокомментировал главный тренер "Торпедо" Игорь Ларионов.

Героем традиционной "победной раздевалки" стал форвард Максим Летунов, отметившийся в этой игре тремя очками: 1 гол и 2 ассиста.

"Нужно было любой ценой победить, поэтому вышли с настроем, и нашей тройке удалось организовать два гола. Отлично начали, но в конце не понравилось, что нахватали удалений... Упали скорости? Удаления дают о себе знать, накапливается усталость. Особенно, когда одно за одним следуют нарушения. Где-то соперник перехватил инициативу, опять же из-за того, что у них было много большинства. После череды неудач главное не опускать голову, больше работать и успех придёт. В раздевалке после игры тренер и похвалил, и отругал - всё по делу. Когда счёт 3:0 и начинается беспорядок, то никому не понравится, поэтому тренер прав, что "всыпал" и все это понимают", - сказал по итогам матча Максим Летунов.

Стоит отметить, что буквально за несколько часов до этой игры стало известно о переходе нападающего Дениса Яна в уфимский "Салават Юлаев": игрока обменяли на денежную компенсацию. Вот как прокомментировал ситуацию главный тренер "нижегородцев": "мы не стараемся кого-то держать, кого-то наказывать. Если человек не хотел играть в команде, хотел поменять коллектив - мы не можем держать, настаивать. Команда прежде всего".