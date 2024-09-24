Городской конкурс молодёжных проектов "Молодой Нижний"
Лауреаты премии "Лидеры инвестиций" 2024 года
Отопительный сезон в Нижнем Новгороде начнётся с 1 октября
Народное голосование за лучших нижегородских участковых
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
25 сентября 2024 07:43  [1] "Торпедо" прервало серию поражений и победило "Куньлунь Ред Стар" со счётом 4:2
23 сентября 2024 09:20  [415] ФК "Пари НН" проиграл московскому "Локомотиву 1:3
22 сентября 2024 10:09  [714] Евгений Люлин: "Химик продолжает победную серию в чемпионате"
20 сентября 2024 07:14  [633] Сормовский осенний пробег состоится в Нижнем Новгороде 13 октября
19 сентября 2024 07:34  [563] ХК "Торпедо" после напряжённой борьбы повторно уступает "Северстали"
18 сентября 2024 10:55  [589] Минспорта не планирует переносить школу гребли в Нижнем Новгороде
18 сентября 2024 07:25  [508] Нижегородский музей Арсенал стал партнёром ФК "Пари НН"
17 сентября 2024 12:40  [616] II Всероссийские спортивные игры Александра Невского прошли в Нижнем Новгороде
16 сентября 2024 07:08  [505] Инклюзивный фестиваль паравелоспорта в Нижнем Новгороде объединил участников из разных регионов
14 сентября 2024 20:15  [763] Дзержинский "Химик" на выезде проиграл пятигорскому "Машуку-КМВ"
Спорт

"Торпедо" прервало серию поражений и победило "Куньлунь Ред Стар" со счётом 4:2

25 сентября 2024 07:43  [1] Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" отправился на самый дальний выезд: В рамках неё команда проведёт игры в Мытищах с "Куньлунь Ред Стар" (24 сентября), во Владивостоке с "Адмиралом" (26 сентября), в Хабаровске с "Амуром" (28 сентября) и в Астане с "Барысом" (30 сентября).

Первой точкой продолжительной выездной серии стало Подмосковье, где накануне "автозаводцы" сразились с "красными драконами". К этому моменту серия поражений "Торпедо" насчитывала четыре матча, что привело к падению на предпоследнее место Западной конференции.

Старт матча получился для "Торпедо" и его болельщиков очень ярким: уже на первой минуте Михаил Абрамов открыл счёт, получив передачу Василия Атанасова, а вскоре Владислав Фирстов и Максим Летунов довели счёт до 3:0. В конце периода капитан команды Вячеслав Войнов после применённого против него силового получил травму и отправился в раздевалку.

Во втором периоде счёт матча не изменился. А вот самой напряжённой по накалу страстей получилась третья двадцатиминутка, где обе команды нахватали удалений.

Несмотря на гол Лукаса Локхарта в большинстве, торпедовцы смогли довести дело до уверенной победы. Бобби Линч (также в большинстве) закрепил успех нижегородцев, вроде бы избавив команду от нервозной концовки, но изрядно понервничать команды заставили судьи.

В концовке матча "Куньлунь" снял вратаря, Михаил Абрамов в меньшинстве перехватил шайбу и побежал забивать в пустые. На нём нарушили правила — судья дал свисток и остановил игру, а гол был засчитан. Но через несколько минут гол отменили и выписали "драконам" удаление: судьи посчитали, что Абрамов не выходил 1 в 0, гол засчитывается только при выходе в ноль.

После этого эпизода в ворота "Торпедо" влетела шайба, запущенная Спенсером Фу на последней минуте, но она уже не успела внести в игру кардинальные перемены. Итог встречи - 4:2 в пользу "бело-синих".

"Хочу поздравить наших ребят с победой. Приятно то, что серия поражений, которая у нас была, закончилась. Хорошее начало игры дало команде импульс и уверенность. К большому сожалению, дисциплина и отношение к игровым моментам и ситуациям, которые мы совершили в третьем периоде, настораживают и разочаровывают. Это было сказано после матча", - прокомментировал главный тренер "Торпедо" Игорь Ларионов.

Героем традиционной "победной раздевалки" стал форвард Максим Летунов, отметившийся в этой игре тремя очками: 1 гол и 2 ассиста.

"Нужно было любой ценой победить, поэтому вышли с настроем, и нашей тройке удалось организовать два гола. Отлично начали, но в конце не понравилось, что нахватали удалений... Упали скорости? Удаления дают о себе знать, накапливается усталость. Особенно, когда одно за одним следуют нарушения. Где-то соперник перехватил инициативу, опять же из-за того, что у них было много большинства. После череды неудач главное не опускать голову, больше работать и успех придёт. В раздевалке после игры тренер и похвалил, и отругал - всё по делу. Когда счёт 3:0 и начинается беспорядок, то никому не понравится, поэтому тренер прав, что "всыпал" и все это понимают", - сказал по итогам матча Максим Летунов.

Стоит отметить, что буквально за несколько часов до этой игры стало известно о переходе нападающего Дениса Яна в уфимский "Салават Юлаев": игрока обменяли на денежную компенсацию. Вот как прокомментировал ситуацию главный тренер "нижегородцев": "мы не стараемся кого-то держать, кого-то наказывать. Если человек не хотел играть в команде, хотел поменять коллектив - мы не можем держать, настаивать. Команда прежде всего".

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ХК "Торпедо" Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
24 сентября 2024 17:26  [318] Ледовый дворец на Стрелке в Нижнем Новгороде готов на 70%
14 августа 2024 12:48  [1336] ХК "Торпедо" утвердил стоимость билетов на матчи предстоящего сезона
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Выставка собак и кошек Зоомир-2024 в Нижнем Новгороде
24 сентября 2024 11:45Выставка собак и кошек "Зоомир-2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph