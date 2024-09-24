Ледовый дворец на Стрелке в Нижнем Новгороде готов на 70% Общество

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Готовность Ледового дворца на Стрелке в Нижнем Новгороде составляет 70%. Как сообщает Корпорация развития Нижегородской области, в настоящее время подрядчик ведет работы по благоустройству прилегающей территории.

Кроме того, рабочие завершили процесс монтажа настилов трибун. Также подходят к концу работы по монтажу "пирога" кровли, который состоит из профлиста, пароизоляции, утеплителя и ПВХ-мембраны. Продолжается возведение стен и перегородок из гипсокартона, прокладка внутриплощадочных и внутренних инженерных сетей, монтаж технологии ледовых полей, а также отделка помещений.

Всего на объекте трудится 924 человека, задействовано около 32 единиц техники.

Ледовый дворец будет состоять из основной арены с трибунами вместимостью 12 тысяч человек, а также двух тренировочных площадок на 250 человек. Кроме того, в комплексе разместится универсальный спортивный зал и зал для акробатики.

Напомним, Нижегородский минстрой выдал разрешение на строительство нового ледового дворца в декабре 2021 года. Также Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 5 млрд рублей на возведение Ледовой арены. Строительные работы начались в июле 2022 года.