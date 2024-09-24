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Экономика

Нижегородские аграрии собрали уже 1,5 млн тонн зерна с начала уборочной кампании

25 сентября 2024 08:48  [77] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские аграрии с начала уборочной кампании этого года собрали уже 1,5 млн тонн зерна. об этом рассказали в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона.

По словам главы ведомства Николая Денисова, уборка зерновых и зернобобовых культур подходит к завершению: на сегодняшний день обработано 98% площадей.

"Собрано 1,5 миллиона тонн зерна - это хороший результат. Перед отправкой на хранение аграриям предстоит обработать зерно и высушить", - отметил министр.

По данным на 24 сентября, наибольший объём зерна получен в муниципальных округах южной зоны: Сеченовском – 101,5 тысячи тонн, Краснооктябрьском – 90,5 тысячи тонн, Починковском – 85,2 тысячи тонн, Сергачском – 82,6 тысячи тонн.

В центральной зоне лидерами стали Арзамасский округ – 70,6 тысячи тонн, Княгининский – 62,5 тысячи тонн, Перевозский– 52,1 тысячи тонн, Вадский – 51,3 тысячи тонн, Дальнеконстантиновский – 46,2 тысячи тонн.

Среди округов северной зоны лидируют Городецкий – 26,4 тысячи тонн, Ковернинский – 15,1 тысячи тонн, Шарангский – 11,9 тысячи тонн, Уренский – 11,1 тысячи тонн.

Николай Денисов также добавил, что план по уборке картофеля выполнен на 60%, на данный момент накопано 200 тысяч тонн. Овощи убраны с 45% площадей: заготовлено 15 тысяч тонн капусты, моркови, свёклы, кабачка, тыквы. Убрана примерно треть площадей сахарной свёклы - это 145 тысяч тонн клубней. Также ведётся уборка рапса, льна и сои.

Напомним, урожай зерновых в прошлом году оказался рекордным для Нижегородской области и составил более 2,1 млн тонн.

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Теги:
АПК Сельское хозяйство урожай
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