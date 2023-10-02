Уборка урожая завершается на полях Нижегородской области Экономика

Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области сообщила, что в регионе завершается уборка урожая.

По оперативным данным на 11 октября, аграрии региона намолотили уже 2 млн 157 тысяч тонн зерна с площади 634 тысячи га - 99% от плана. Это рекордные показатели для региона.

На 100% выполнен план по заготовке семян рапса: всего с 13,7 тысячи га собрано 35 тысяч тонн. На 97% выполнен план по уборке семян льна (7,5 тысячи тонн с 7,1 тысячи га), на 84% - план по уборке семян сои (4,7 тысячи тонн с 3 тысяч га)

Урожай картофеля оценивается в 469 тысяч тонн с 14 тысяч га (93%), сахарной свёклы - 280 тысяч тонн с 9,2 тысячи га (71%). Других овощей заготовлено 18,5 тысячи тонн с 500 га (66%).