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Экономика

Уборка урожая завершается на полях Нижегородской области

11 октября 2023 14:56  [82] Экономика

Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области сообщила, что в регионе завершается уборка урожая.

По оперативным данным на 11 октября, аграрии региона намолотили уже 2 млн 157 тысяч тонн зерна с площади 634 тысячи га - 99% от плана. Это рекордные показатели для региона.

На 100% выполнен план по заготовке семян рапса: всего с 13,7 тысячи га собрано 35 тысяч тонн. На 97% выполнен план по уборке семян льна (7,5 тысячи тонн с 7,1 тысячи га), на 84% - план по уборке семян сои (4,7 тысячи тонн с 3 тысяч га)

Урожай картофеля оценивается в 469 тысяч тонн с 14 тысяч га (93%), сахарной свёклы - 280 тысяч тонн с 9,2 тысячи га (71%). Других овощей заготовлено 18,5 тысячи тонн с 500 га (66%).

Напомним, переработка сахарной свёклы нового урожая началась в Нижегородской области. Сергачский сахарный завод переработал уже более 8 тысяч тонн сахарной свеклы, произведено 540 тонн сахарного песка.

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Теги:
АПК Сельское хозяйство урожай
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