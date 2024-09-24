Ремонт подземного перехода в районе поселка Ждановский завершат до конца сентября Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Ремонт подземного пешеходного перехода на дороге Нижний Новгород - Кстово в районе поселка Ждановский планируется завершить до конца сентября. Как сообщает региональный Минтранс, решение о ремонте перехода было принято на основе многочисленных обращений граждан.

Отмечается, что данный объект является еще и водопропускным сооружением, которое затапливает при обильных осадках. Проектом предусмотрено поднятие уровня пешеходной части в переходе на 30 сантиметров.

Подрядчик уже восстановил и укрепил водоотвод, построил тротуар из асфальтобетона, установил перильное ограждение, выполнил другие необходимые работы по ремонту объекта. Стоимость работ составила 6,3 млн рублей.

Напомним, что сейчас на Восточном подъезде к Нижнему Новгороду со стороны Кстова в районе поселка Ждановский продолжается строительство надземного пешеходного моста протяженностью 75,3 м.