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Общество

Ещё один пешеходный переход обустроили на улице Коминтерна в Нижнем Новгороде

24 июня 2024 13:25  [111] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде на улице Коминтерна изменили пешеходное движение через дорогу на участке от центра Сормова до улицы Исполкома.

Как сообщает МКУ "Центр организации дорожного движения", здесь вместо двух нерегулируемых пешеходных переходов обустроили один регулируемый.

В ЦОДД отмечают, что место для установки светофора выбрали ориентируясь на пешеходные потоки. Современный светодиодные светофоры установлены в оптимальном месте - в районе МФЦ между двух демонтированных переходов. Светофор будет работать в режиме вызывного действия. По мнению экспертов, это поможет увеличить скорость транспортного потока в часы пик.

Помимо установки светофора, были обустроены подходы к переходу: асфальтированные дорожки с пандусами. А в местах прежних переходов установлены дорожные ограждения.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде на улице Совнаркомовской установили желтые мигающие светофоры.

Также сообщалось, что в этом году в Нижнем Новгороде заменят около 3 тысяч дорожных знаков.

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Теги:
движение Дороги
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