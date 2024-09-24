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Общество

Нижегородцам дали рекомендации по здоровью сердца

25 сентября 2024 19:30  [104] Общество

Ежегодно 29 сентября отмечается Всемирный день сердца. О факторах риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также об их профилактике рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Нижегородской области, главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.   

"Это мощный мотор организма, который осуществляет снабжение других органов и мышц кислородом и полезными веществами через кровь и лимфу. Вот почему важно иметь здоровое сердце", - подчеркнула специалист.

Сердечно-сосудистые заболевания являются группой болезней сердца и кровеносных сосудов, в которую входят: гипертония, ишемическая болезнь сердца, болезнь сосудов головного мозга, болезнь периферических артерий, пороки сердца, кардиомиопатии, тромбоз глубоких вен нижних конечностей, эмболия легочной артерии и др. Инфаркт миокарда или инсульт могут сразу стать проявлением болезни без каких-либо предшествующих состояний в организме.

По словам врача, в группе риска находятся люди с высоким артериальным давлением, повышенным уровнем сахара и холестерина в крови, нарушениями функции почек. Велика вероятность развития болезни и у тех, чьи близкие родственники страдали от заболеваний сердца и сосудов. В 90% случаев причиной сердечно-сосудистых заболеваний является атеросклероз, который развивается не за один день, а на протяжении 10-15 лет. Атеросклероз артерий сердца и головного мозга может привести к тромбозу и инфаркту.

Профилактику сердечно-сосудистых заболеваний следует начинать с детства и направить основные усилия на предотвращение употребления табака, на пропаганду здорового питания и физической активности среди детей и молодежи. Помимо здорового образа жизни во взрослом возрасте необходимо регулярное медицинское наблюдение и своевременная диспансеризация, что позволит предотвратить заболевание и выявить факторы риска на ранней стадии их развития. Для того, чтобы проверять и контролировать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, необходимо знать: индекс массы тела (соотношение веса к росту), уровень артериального давления, уровень сахара крови и уровень холестерина.

Одной из важным мер профилактики заболеваний сердца является правильное питание. В рацион необходимо включать фрукты, овощи не менее 400 гр/день. В обязательном порядке контролируйте размеры порций.  Дети тоже должны питаться правильно. Чтобы "плохого" холестерина было меньше, надо привести в норму свое питание, сократить потребление жирного мяса, сливочного масла, колбас, жаренного картофеля, избегать маргарина и различных спредов, состоящих из трансжиров. Правильный выбор — это нежирное белое мясо, растительные масла, зерновые, бобовые. Полезна в разумных количествах жирная рыба (например, семга, форель) с ее полиненасыщенными жирными кислотами. Очень хороши орехи и особенно яблоки: всего лишь одно яблоко в день помогает удерживать холестерин на нормальном уровне.  

Также следует помнить и про физическую активность. Чтобы поддержать сердце и сосуды, надо их обязательно тренировать. Не обязательно заниматься спортом, не обязательно даже бегать – достаточно ходьбы, но желательно ежедневно и не меньше, чем по 40 минут в день.  

"Каждая профилактическая мера позволяет сохранять сердце в здоровом состоянии и наслаждаться жизнью. Для того, чтобы акцентировать внимание на существующей проблеме, необходимо уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у себя и у своих близких. Данные мероприятия способствуют тому, чтобы вы сумели оценить истинное значение здорового сердца и еще раз задуматься о поддержании хорошего состояния здоровья", - резюмировала специалист.

Ранее сообщалось, что Неделя безопасности пациента и популяризации центров здоровья проходит в Нижегородской области.

 

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Теги:
Медицина и здоровье
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