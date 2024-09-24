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Общество

Нижегородский филиал "Т Плюс" провёл урок энергобезопасности в дзержинской школе №2

26 сентября 2024 10:20  [126] Общество

Фото: предоставлено Т-Плюс

Энергетики Нижегородского филиала "Т Плюс" 25 сентября организовали урок энергобезопасности для третьеклассников школы дзержинской №2. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Провела занятие главный специалист регионального центра стратегических коммуникаций "Т Плюс" в Нижнем Новгороде Татьяна Хлебникова. Вместе со сказочным энергетиком Теплославом она рассказала детям, как вырабатываются на ТЭЦ свет и тепло, как они попадают в наши дома.

Ребята узнали, как надо обращаться с электроприборами и вести себя вблизи тепловых сетей, люков, линий электропередачи. Рассказали им и о том, почему нужно экономить энергоресурсы и как это делать, а также об основах экологической культуры.

Закрепить полученные знания детям помогли вопросы заключительной викторины и подготовленный «Т Плюс» мультфильм на темы энергобезопасности. На прощание гости вручили школьникам подарки – книжки-раскраски "Приключения Светы и Гриши в Энергограде".

"Уроки энергобезопасности в младших классах школ Дзержинска, Кстова и Нижнего Новгорода мы проводим с 2014 года. Вот и в дзержинской школе №2 мы уже побывали в прошлом году, встречались с другими классами. Стараемся, чтобы ребятам было интересно, чтобы полученные важные знания лучше запомнились. Очень приятно видеть активность детей на таких уроках, их заинтересованные лица и лес рук желающих ответить мальчиков и девочек, когда задаёшь им вопросы викторины", – говорит Татьяна Хлебникова.

Уроки организуются в рамках Всероссийского Фестиваля энергосбережения и экологии "#ВместеЯрче" и информационно-профилактической акции "Т Плюс" "Безопасность тепла".

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Теги:
Образование Т Плюс Школы
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