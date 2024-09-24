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Общество

Несколько трамваев изменят схемы движения в Нижнем Новгороде 26 сентября

26 сентября 2024 10:37  [96] Общество

В Центре развития транспортных систем Нижегородской области предупредили о временном изменении нескольких трамвайных маршрутов в Нижнем Новгороде 26 сентября.

Согласно информации, в связи с ремонтом резервного питающего кабеля контактной сети, будет закрыто движение маршрутов № 8, 19, 27 на улице Бекетова.

Так, трамваи №27 будет будут ходить от площади Лядова до Московского вокзала. Трамваи №19 будут следовать по маршруту №5, а трамваи №18 - по маршруту №21.

Изменения будут действовать, предварительно, до 13:30.

Кроме того, до 15:00 закрыто движение трамваев маршрутов № 6 и 7 на участке от остановки "Ремонт бытовой техники" до остановки "Запорожская". Движение трамваев будет организовано по маршруту № 7 на Сормовском кольце.

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Теги:
Общественный транспорт Трамвай
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