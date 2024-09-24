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Общество

ЦРТС рассказал о ходе реконструкции трамвайных путей в Нижнем Новгороде

24 сентября 2024 14:45  [70] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В Нижнем Новгороде продолжается масштабная реконструкция трамвайных путей. О её ходе рассказали в областном Центре организации дорожного движения.

На текущей неделе по Городскому кольцу на улице Большой Печерской, а также на участке от улицы Максима Горького до улицы Ошарской, ведётся монтаж контактной сети.

Кроме этого, на улице Белинского от улицы Ванеева до Ашхабадской идёт устройство верхней конструкции из асфальтобетона.

На участке от Ашхабадской до Тверской продолжаются демонтаж рельсошпальной решётки. Параллельно рабочие раскладывают, сваривают и выставляют рельсы, заливают верхние плиты бетоном. Аналогичные работы ведутся на участке от улицы Тверской до Короленко.

На отрезке от улицы Короленко до ТРЦ "Небо" ведутся работы по демонтажу рельсошпальной решётки, разработке котлована, устройству основания трамвайных путей, заливке нижней плиты из фибробетона.

В Сормовском и Московском районах работы ведутся на участке от станции метро "Буревестник" до Московского шоссе. Там идёт монтаж контактной сети и благоустройство прилегающей территории. Работы по благоустройству продолжаются и на кольце у Московского вокзала.

В Автозаводском районе работы ведутся на продолжительном участке от станции метро "Кировская" до остановки "Малышево".

Так, на отрезке от проспекта Кирова до Автозаводского универмага к настоящему времени завершено устройство рельсошпальной решётки, а также производится монтаж контактной сети. Одновременно с этим ведётся устройство защитных водопропускных сооружений над автозаводским каналом.

На участке от петли "Малышево" до остановки "Гнилицы" на текущей неделе ведётся демонтаж рельсошпальной решетки.

Напомним, что электротранспорт в Нижнем Новгороде модернизируют за 50 млрд рублей в течение 5 лет.

Проект модернизации был одобрен Минтрансом РФ. Концессионное соглашение о модернизации инфраструктуры электротранспорта в Нижнем Новгороде было подписано с ООО "Экологические проекты".

Приволжская столица станет первым городом России, в котором заменят 100% трамвайных путей по концессии.

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Теги:
Общественный транспорт Реконструкция Трамвай
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