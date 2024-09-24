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Экономика

ФАС проверит обоснованность цен на молоко 

26 сентября 2024 12:10  [98] Экономика

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы крупнейшим производителям молочной продукции в России в целях мониторинга цен, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что ФАС, в частности, проведет анализ обоснованности оптово-отпускных цен на молоко.

Все организации должны предоставить в антимонопольную службу данные о средневзвешенных оптово-отпускных ценах, полной себестоимости и рентабельности питьевого молока за период с января по август 2024 года.  Если в указанный период будет установлен рост оптово-отпускных цен, то организации должны предоставить сведения о его причинах.

ФАС предупреждает, что необоснованное повышение оптово-отпускных цен станет основанием для применения мер антимонопольного реагирования.

Ранее сообщалось, что проект о госрегулировании цен на продукты будет внесен в Госдуму.

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Теги:
Продовольствие ФАС Цены
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