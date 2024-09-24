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Спорт

Василий Суханов: "Создание новой организации по регулировке спортивного менеджмента в регионе диктует время"

26 сентября 2024 12:19  [92] Спорт

Председатель правления нижегородского ХК "Старт", депутат нижегородского Заксобрания Василий Суханов в интервью nn.mk.ru заявил, что создание новой организации по регулировке спортивного менеджмента в регионе диктует время.

"Клубы развиваются в целом, развивается их инфраструктура. Строится новый ледовый дворец для хоккея с шайбой. Это все требует совершенствования системы управления. Меняются клубы, меняется внешняя среда, законодательство тоже. Также менялись системы международных соревнований. Надо менять систему управления и систему развития регионального спорта", - отмечает парламентарий.

Он также добавил, что в силу тех ограничений, которые существуют и накладываются на госслужащих, существует ряд функций, который государственный служащий не может выполнять.

"Нам нужно развивать спортивный менеджмент. А Нижегородская область создает этот аппарат спортивного менеджмента", - резюмировал Василий Суханов.

Ранее сообщалось, что Центр управления спортом для работы с профессиональными клубами создадут в Нижегородской области.

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Теги:
Василий Суханов Спорт
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