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Бизнес

"Транснефть-Верхняя Волга" оказала помощь в ремонте школы в Нижегородской области

26 сентября 2024 14:17  [70] Бизнес

АО "Транснефть-Верхняя Волга" в рамках корпоративной благотворительной программы оказало помощь школе №1 в пос. Тумботино Нижегородской области, выделив средства на ремонт кабинета начальных классов. С просьбой о поддержке обратилась администрация образовательного учреждения, где обучаются 352 ученика.

"При поддержке предприятия школа получила возможность существенно улучшить условия для младших классов. Капитального ремонта в помещении не было с 1960 года, поэтому кабинет давно нуждался в приведении в порядок. Теперь в классе по-настоящему комфортно. Такая обстановка позитивно скажется на качестве обучения", - уверена директор школы пос. Тумботино Мария Соловьева.

АО "Транснефть-Верхняя Волга" ранее уже выделяло финансовую помощь образовательным учреждениям пос. Тумботино. Так, в 2013 и 2016 гг. было выделено более 63 млн рублей на ремонт и закупку современного оборудования для кабинетов физики, химии и математики школы №2, а в 2019 г. – более 70 млн рублей на ремонт детского сада №4.

Всего за последние 15 лет работы благотворительной программы предприятия реализовано 700 социально значимых проектов более чем в 50 населенных пунктах Центрального, Северо-Западного и Приволжского федерального округов.

В 2023 году по итогам реализации программы компания вошла в число призеров Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности", причем экспертное жюри особо отметило системный подход к социальным инвестициям в развитие районов Нижегородской области.

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Теги:
Транснефть-Верхняя Волга
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