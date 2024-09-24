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Спорт

Евгений Люлин: "Наши спортивные клубы в своем развитии подошли к этапу, когда необходим качественный рывок вперед"

26 сентября 2024 14:52  [112] Спорт

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин прокомментировал создание АНО "Центр управления и развития спорта в Нижегородской области"

Как подчеркнул спикер ЗСНО, будущее спорта высших достижений в регионе требует сегодня исключительно профессионального подхода и внимания к развитию клубов.

"Нижегородские команды сейчас представлены в элитных дивизионах по всем ключевым командным видам спорта. Наши спортивные клубы в своем развитии подошли к этапу, когда необходим качественный рывок вперед. Это касается не только спортивных результатов, но и работы с молодежью, решения маркетинговых вопросов, взаимодействия с партнерами, коммуникаций. Решением этого комплекса задач займутся специалисты новой областной структуры, через которую также будет осуществляться субсидирование клубов со стороны региона", - сказал Евгений Люлин.

Он также добавил, что парламентарии ждут от АНО для работы с профессиональными клубными системами новых решений – достижения нового уровня взаимодействия с клубами, спонсорами, спортивной общественностью. "Со своей стороны, депутаты готовы оказать всю необходимую поддержку. Мы все заинтересованы в прогрессе нижегородского спорта, повышении его веса и авторитета", - резюмировал спикер ЗСНО.

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Теги:
Евгений Люлин Спорт
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